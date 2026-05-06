Ο Σαμ Σμιθ αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό του
GALA
Σαμ Σμιθ Αρραβώνας

Ο Σαμ Σμιθ αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό του

Ο τραγουδιστής και ο Κρίστιαν Κόουαν διατηρούν σχέση τα τελευταία τρία χρόνια και φέρεται πως επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται ένα βήμα πριν τον γάμο λίγο πριν από το φετινό Met Gala

Ο Σαμ Σμιθ αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό του
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Με τον σύντροφό του αρραβωνιάστηκε ο Σαμ Σμιθ και οι δύο τους φέρεται πως βρίσκονται ένα βήμα πριν τον γάμο.

Ο τραγουδιστής διατηρεί σχέση με τον σχεδιαστή μόδας Κρίστιαν Κόουαν εδώ και περίπου τρία χρόνια και όπως αναφέρει το Page Six, το ζευγάρι επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του λίγο πριν την εμφάνισή τους στο φετινό Met Gala 2026 στη Νέα Υόρκη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν τον Σμιθ και τον Κόουαν να συζητούν για την πρόταση γάμου έξω από το ξενοδοχείο όπου έμειναν πριν την εκδήλωση, ενώ ο σύντροφος του τραγουδιστή φορούσε ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι με κίτρινο διαμάντι στο χέρι του.  «Οι δυο τους είναι τρελά ερωτευμένοι και πανευτυχείς», δήλωσε πηγή.


Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τους εκπροσώπους τους για τον αρραβώνα τους.

Ο Σαμ Σμιθ και ο Κρίστιαν Κόουαν ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2022, αλλά κράτησαν χαμηλούς τόνους στη σχέση τους, κάνοντας δημόσιες εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια.
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης