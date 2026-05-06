Ο Σαμ Σμιθ αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό του
Ο τραγουδιστής και ο Κρίστιαν Κόουαν διατηρούν σχέση τα τελευταία τρία χρόνια και φέρεται πως επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται ένα βήμα πριν τον γάμο λίγο πριν από το φετινό Met Gala
Με τον σύντροφό του αρραβωνιάστηκε ο Σαμ Σμιθ και οι δύο τους φέρεται πως βρίσκονται ένα βήμα πριν τον γάμο.
Ο τραγουδιστής διατηρεί σχέση με τον σχεδιαστή μόδας Κρίστιαν Κόουαν εδώ και περίπου τρία χρόνια και όπως αναφέρει το Page Six, το ζευγάρι επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του λίγο πριν την εμφάνισή τους στο φετινό Met Gala 2026 στη Νέα Υόρκη.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν τον Σμιθ και τον Κόουαν να συζητούν για την πρόταση γάμου έξω από το ξενοδοχείο όπου έμειναν πριν την εκδήλωση, ενώ ο σύντροφος του τραγουδιστή φορούσε ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι με κίτρινο διαμάντι στο χέρι του. «Οι δυο τους είναι τρελά ερωτευμένοι και πανευτυχείς», δήλωσε πηγή.
Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τους εκπροσώπους τους για τον αρραβώνα τους.
Ο Σαμ Σμιθ και ο Κρίστιαν Κόουαν ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2022, αλλά κράτησαν χαμηλούς τόνους στη σχέση τους, κάνοντας δημόσιες εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια.
Sam Smith is 'ENGAGED' to fashion designer boyfriend Christian Cowan after three years of dating https://t.co/Q3TzsTZAi3— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 6, 2026
