Δημήτρης Σκαρμούτσος: Ξεκίνησα τα ναρκωτικά στα 14, για πάρα πολλά χρόνια θεωρούσα ότι είμαι σκουπίδι και ίσως ήμουν
Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να σιχαίνεσαι τον εαυτό σου, δήλωσε ο σεφ
Την περίοδο που έκανε χρήση ναρκωτικών περιέγραψε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, αναφέροντας ότι ξεκίνησε στην ηλικία των 14 ετών και τόνισε πως για πολλά χρόνια είχε χάσει την πίστη και τον σεβασμό προς τον ίδιο του τον εαυτό.
Ο σεφ παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «EQ», η οποία προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, αναφερόμενος στην περίοδο της εξάρτησής του από τις ναρκωτικές ουσίες, αλλά και στη στιγμή που συνελήφθη στην Αμερική.
Αρχικά, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος εξομολογήθηκε ότι η επαφή του με τα ναρκωτικά ξεκίνησε όταν ήταν ανήλικος, την περίοδο της εφηβείας: «Ξεκίνησα από αρκετά νωρίς στα 14. Από τα 16 -17 ξεκίνησα τα βαριά. Ήταν η κοινωνία τότε, ήταν το ανατρεπτικό, το διαφορετικό, το απαγορευμένο, οπότε εμένα αυτό με έλκυε. Χωρίς να βλέπω τότε τις συνέπειες. Κανείς δεν πιστεύει πως σε διαλύουν αυτά τα πράγματα. Έχασα την πίστη στον εαυτό μου, την αυτοπεποίθησή μου, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να διαλύεις μόνος σου τον εαυτό σου. Να γκρεμίζεις μόνος σου τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, να σιχαίνεσαι τον εαυτό σου».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του δήλωσε πως για χρόνια είχε χάσει την αυτοεκτίμησή του: «Για πάρα πολλά χρόνια θεωρούσα ότι είμαι σκουπίδι και ίσως ήμουν. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να ξυπνάς κάθε πρωί και να λες: "Φίλε, έχω τη δύναμη, δεν θα το κάνω σήμερα" και μέσα σε δύο ώρες να διαλύεσαι και να παίρνεις οτιδήποτε βρεις».
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος βρέθηκε τρεις φορές κοντά στον θάνατο, ενώ η σύλληψή του για ναρκωτικά τον οδήγησε στα αμερικανικά δικαστήρια. Εκεί, του δόθηκε η επιλογή είτε να καταβάλει χρηματικό πρόστιμο είτε να ενταχτεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης, μια απόφαση που έμελλε να αποδειχτεί καθοριστική. Συγκεκριμένα είπε: «Μπήκα σε αποτοξίνωση, ήθελα να το κάνω γιατί ήξερα δεν είχα πολλές ευκαιρίες ακόμα».
