Δημήτρης Σκαρμούτσος: Ξεκίνησα τα ναρκωτικά στα 14, για πάρα πολλά χρόνια θεωρούσα ότι είμαι σκουπίδι και ίσως ήμουν

εκπομπή «EQ», η οποία προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου





Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του δήλωσε πως για χρόνια είχε χάσει την αυτοεκτίμησή του: « Για πάρα πολλά χρόνια θεωρούσα ότι είμαι σκουπίδι και ίσως ήμουν. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να ξυπνάς κάθε πρωί και να λες: "Φίλε, έχω τη δύναμη, δεν θα το κάνω σήμερα" και μέσα σε δύο ώρες να διαλύεσαι και να παίρνεις οτιδήποτε βρεις ».



Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος βρέθηκε τρεις φορές κοντά στον θάνατο, ενώ η σύλληψή του για ναρκωτικά τον οδήγησε στα αμερικανικά δικαστήρια. Εκεί, του δόθηκε η επιλογή είτε να καταβάλει χρηματικό πρόστιμο είτε να ενταχτεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης, μια απόφαση που έμελλε να αποδειχτεί καθοριστική. Συγκεκριμένα είπε: « Μπήκα σε αποτοξίνωση, ήθελα να το κάνω γιατί ήξερα δεν είχα πολλές ευκαιρίες ακόμα ».