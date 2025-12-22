Χίλαρι Νταφ: Έλεγαν ότι δεν θα τα καταφέρουμε, αλλά τα πάμε περίφημα, έγραψε ο σύζυγός της για την επέτειο γάμου τους
Χίλαρι Νταφ: Έλεγαν ότι δεν θα τα καταφέρουμε, αλλά τα πάμε περίφημα, έγραψε ο σύζυγός της για την επέτειο γάμου τους

Ο Μάθιου Κόμα έκανε μια ανάρτηση για τα έξι χρόνια του γάμου τους

Έξι χρόνια παντρεμένοι συμπλήρωσαν η Χίλαρι Νταφ και ο Μάθιου Κόμα, με τον τελευταίο να κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ξεχωριστή μέρα.

Αφού δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του απο τον γάμο τους, στην οποία απαθανατίζονται, ενώ κόβουν τη γαμήλια τούρτα, ο μουσικός παραγωγός τόνισε ότι διέψευσαν όσους υποστήριζαν ότι η σχέση τους δεν θα άντεχε στον χρόνο.

«Έξι χρόνια, γυναικούλα μου. Και έλεγαν ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Κυριολεκτικά όλοι έλεγαν “δεν θα τα καταφέρουν”. Ok, μόνο εκείνος ο τύπος στα σχόλια του Just Jared, αλλά γ...α τον, εμείς τα πάμε περίφημα», έγραψε στη δημοσίευσή του, ενώ αστειευόμενος, παρομοίασε τον γάμο τους με «το να τρως Taco Bell στα τέλη των ’90s». «Ποτέ δεν ξέρω ποια εκδοχή σου θα πετύχω, αλλά είναι πάνω-κάτω τα ίδια υλικά και η ευφορία υπερτερεί της ενόχλησης στο στομάχι. Και πάντα δείχνεις κουλ», πρόσθεσε.

Δείτε την ανάρτησή του

Χίλαρι Νταφ: Έλεγαν ότι δεν θα τα καταφέρουμε, αλλά τα πάμε περίφημα, έγραψε ο σύζυγός της για την επέτειο γάμου τους
