Ο Μπράιαν Μέι θα παρουσιάσει ακυκλοφόρητο τραγούδι των Queen

Δεν το έχει ακούσει ποτέ κανείς, δήλωσε ο κιθαρίστας του θρυλικού συγκροτήματος
Ο κιθαρίστας των Queen, Μπράιαν Μέι, θα παρουσιάσει ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι του θρυλικού συγκροτήματος που, όπως επισημαίνει ο ίδιος, «κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ».
Ο Μέι θα μεταδώσει το «Not For Sale» (Polar Bear) σημέρα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια ειδικής εορταστικής μετάδοσης στο Planet Rock.
Το τραγούδι ηχογραφήθηκε αρχικά για να συμπεριληφθεί στο άλμπουμ των Queen του 1974, Queen II, ωστόσο δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική ηχογράφηση. Η remastered εκδοχή του θα περιλαμβάνεται στην επερχόμενη επανέκδοση του άλμπουμ το 2026.
Ενώ μια εκδοχή του τραγουδιού μπορεί να έχει ήδη κυκλοφορήσει από το συγκρότημα του Μέι, Smile, ο κιθαρίστας διαβεβαίωσε ότι κανείς δεν έχει ακούσει αυτήν την εκδοχή. «Είναι ένα τραγούδι που έχει πολύ παλιά ιστορία, αλλά απ' όσο γνωρίζω κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ αυτήν την εκδοχή», τόνισε.
«Είναι ένα έργο σε εξέλιξη και θα υπάρχει στη βελτιωμένη εκδοχή του άλμπουμ Queen II – που θα κυκλοφορήσει του χρόνου – αλλά το προσθέτω κρυφά στο αφιέρωμά μου στο Planet Rock επειδή με ενδιαφέρει να μάθω τι σκέφτεται ο κόσμος γι' αυτό», ανέφερε. «Ελπίζω ο κόσμος να έχει υπέροχα Χριστούγεννα και μια τέλεια Πρωτοχρονιά!», υπογράμμισε ο θρυλικός μουσικός.
Brian May confirms Queen will release a previously unheard track for Christmas - 51 years after cutting it from their second album https://t.co/ftqwXxpsWB— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 22, 2025
