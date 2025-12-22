Η Βίκυ Καγιά φωτογραφήθηκε με τη 10χρονη κόρη της σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
Το μοντέλο είχε ντυθεί ασορτί με τη Μπιάνκα
Με τη 10χρονη κόρη της, Μπιάνκα, φωτογραφήθηκε η Βίκυ Καγιά σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση.
Το μοντέλο, την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου δημοσίευσε στο Instagram τα στιγμιότυπα από την έξοδό τους, όπου μητέρα και κόρη είχαν ντυθεί ασορτί στα μαύρα. Η Βίκυ Καγιά, όπως φαίνεται σε μία από τις φωτογραφίες, κρατούσε από το χέρι την κόρη της και εκείνη έκανε φιγούρες, δείχνοντας το φόρεμά της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
