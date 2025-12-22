Παύλος Κοντογιαννίδης: Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, θα γινόμουν αγρότης
Η φύση είναι υπεράνω της τέχνης, ανέφερε ακόμη ο ηθοποιός
Το επάγγελμα που θα έκανε σε περίπτωση που δεν γινόταν ηθοποιός αποκάλυψε ο Παύλος Κοντογιαννίδης, δηλώνοντας πως θα γινόταν αγρότης.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη Ρούλα Κορομηλά και στον Γιάννη Σμαραγδή, ενώ απάντησε και για τον λόγο που βάφει τα μαλλιά του. Όσον αφορά στο επάγγελμα που θα ακολουθούσε εάν δεν ήταν ηθοποιός, είπε: «Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, θα γινόμουν αγρότης, το έχω δηλώσει πολλές φορές. Η φύση είναι υπεράνω της τέχνης».
Σχετικά με τη Ρούλα Κορομηλά, στη συνέχεια, ανέφερε: «Η Ρούλα είχε μία πολύ καλή εκπομπή πριν δημιουργηθεί η ιδιωτική τηλεόραση. Πίναμε καφέ και μου είχε πει ότι της είχε γίνει πρόταση από ένα κανάλι που δεν είχε γίνει ακόμα. Ήθελαν μία πρωινή εκπομπή και με ρώτησε "τι λες εσύ;". Της είπα "εγώ επειδή είμαι φεύγα από μόνος μου, θα προτιμούσα το ρίσκο". Μετά από 15 μέρες, με παίρνει τηλέφωνο αργά το βράδυ και μου λέει "σε παρακαλώ, έλα στην εκπομπή". Λέω "ποια εκπομπή;". "Πρωινός καφές", μου απάντησε. Ήμουν ο πρώτος καλεσμένος στον Πρωινό Καφέ της Ρούλας Κορομηλά. Έσκισε κυριολεκτικά και ξέρουμε τώρα την πορεία της».
Για τον Γιάννη Σμαραγδή δήλωσε, με αφορμή τη συνεργασία τους στην ταινία για τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια: «Χάρηκα πολύ που ήμουν από τους πρώτους που κάλεσε ο Γιάννης Σμαραγδής. Του είπα ότι αυτή η ταινία θα είναι η καλύτερή του. Η ταινία δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι ταινία, καλλιτεχνικό έργο».
Τέλος, για τον λόγο που βάφει τα μαλλιά του, είπε: «Με σχολιάζουν που βάφω τα μαλλιά μου, αλλά το κάνω για το ρόλο που υποδύομαι φέτος».
