Παύλος Κοντογιαννίδης: Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, θα γινόμουν αγρότης
GALA
Παύλος Κοντογιαννίδης Επάγγελμα

Παύλος Κοντογιαννίδης: Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, θα γινόμουν αγρότης

Η φύση είναι υπεράνω της τέχνης, ανέφερε ακόμη ο ηθοποιός

Παύλος Κοντογιαννίδης: Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, θα γινόμουν αγρότης
Στέλλα Μούτσιου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Το επάγγελμα που θα έκανε σε περίπτωση που δεν γινόταν ηθοποιός αποκάλυψε ο Παύλος Κοντογιαννίδης, δηλώνοντας πως θα γινόταν αγρότης.

Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη Ρούλα Κορομηλά και στον Γιάννη Σμαραγδή, ενώ απάντησε και για τον λόγο που βάφει τα μαλλιά του. Όσον αφορά στο επάγγελμα που θα ακολουθούσε εάν δεν ήταν ηθοποιός, είπε: «Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, θα γινόμουν αγρότης, το έχω δηλώσει πολλές φορές. Η φύση είναι υπεράνω της τέχνης».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df4nn44kqeih)

Σχετικά με τη Ρούλα Κορομηλά, στη συνέχεια, ανέφερε: «Η Ρούλα είχε μία πολύ καλή εκπομπή πριν δημιουργηθεί η ιδιωτική τηλεόραση. Πίναμε καφέ και μου είχε πει ότι της είχε γίνει πρόταση από ένα κανάλι που δεν είχε γίνει ακόμα. Ήθελαν μία πρωινή εκπομπή και με ρώτησε "τι λες εσύ;". Της είπα "εγώ επειδή είμαι φεύγα από μόνος μου, θα προτιμούσα το ρίσκο". Μετά από 15 μέρες, με παίρνει τηλέφωνο αργά το βράδυ και μου λέει "σε παρακαλώ, έλα στην εκπομπή". Λέω "ποια εκπομπή;". "Πρωινός καφές", μου απάντησε. Ήμουν ο πρώτος καλεσμένος στον Πρωινό Καφέ της Ρούλας Κορομηλά. Έσκισε κυριολεκτικά και ξέρουμε τώρα την πορεία της».

Για τον Γιάννη Σμαραγδή δήλωσε, με αφορμή τη συνεργασία τους στην ταινία για τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια: «Χάρηκα πολύ που ήμουν από τους πρώτους που κάλεσε ο Γιάννης Σμαραγδής. Του είπα ότι αυτή η ταινία θα είναι η καλύτερή του. Η ταινία δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι ταινία, καλλιτεχνικό έργο».

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df4n9zhuh8mx)


Τέλος, για τον λόγο που βάφει τα μαλλιά του, είπε: «Με σχολιάζουν που βάφω τα μαλλιά μου, αλλά το κάνω για το ρόλο που υποδύομαι φέτος».

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df4nnvvoriex)

Στέλλα Μούτσιου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης