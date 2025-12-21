Σωτήρης Πολύζος για Ντενίση: Η Μιμή μου είπε ότι ήταν λάθος το διαζύγιο, έχω μεγάλο μερίδιο ευθύνης
Έπρεπε να το δουλέψω παραπάνω, ανέφερε ακόμη ο πρώην σύζυγος της ηθοποιού
Για το διαζύγιό του με τη Μιμή Ντενίση μίλησε ο Σωτήρης Πολύζος, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά πως εκείνη θεώρησε λάθος τον χωρισμό τους, γεγονός με το οποίο συμφωνεί και θεωρεί πως ο ίδιος έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης που η σχέση τους έληξε άδοξα.
Ο πρώην σύζυγος της ηθοποιού παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και εξήγησε πως η απόσταση μεταξύ τους ήταν μεγάλο εμπόδιο, γι' αυτό και οδηγήθηκαν στο διαζύγιο, ωστόσο υποστηρίζει πως θα έπρεπε να έχει προσπαθήσει περισσότερο για να τα καταφέρουν.
Ο Σωτήρης Πολύζος δήλωσε για το διαζύγιό του με τη Μιμή Ντενίση: «Δεν ήταν εύκολη η χιλιομετρική απόσταση που είχαμε με τη Μιμή, γινόταν εξοντωτικό. Ένα καλοκαίρι στον Θεολόγο κάπως πιάσαμε την κουβέντα και μου είπα ότι ήταν λάθος ο γάμος και μου είπε η Μιμή - ελπίζω να μη διαφωνεί που θα το πω αυτό - ότι δεν ήταν λάθος ο γάμος, ήταν λάθος το διαζύγιο. Και είχε δίκιο. Στο κομμάτι που με αφορά, σίγουρα έπρεπε να το δουλέψω παραπάνω. Έχω μεγάλο μερίδιο ευθύνης και είναι η πρώτη φορά που το λέω».
Και πρόσθεσε για τη σχέση τους σήμερα: «Με τη Μιμή είμαστε οικογένεια, όταν έρχομαι στην Αθήνα, μένω στο σπίτι της».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης τόνισε πως η Μιμή Ντενίση τον βοήθησε στον τρόπου που αντιμετωπίζει τα σχόλια και τις απόψεις που εκφράζονται για τον ίδιο: «Δεν με νοιάζει η γνώμη των άλλων και σε αυτό με βοήθησε η Μιμή Ντενίση. Έβλεπα τους δικούς της χειρισμούς σε "επιθέσεις" που γινόντουσαν, όχι από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος την έχει αποθεώσει και την έχει αγαπήσει».
Ο Σωτήρης Πολύζος ήταν ο δεύτερος σύζυγος της Μιμής Ντενίση. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2008 και χώρισαν οριστικά το 2009.
