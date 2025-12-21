Σωτήρης Πολύζος για Ντενίση: Η Μιμή μου είπε ότι ήταν λάθος το διαζύγιο, έχω μεγάλο μερίδιο ευθύνης

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df3rohbmxlih)

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης τόνισε πως η Μιμή Ντενίση τον βοήθησε στον τρόπου που αντιμετωπίζει τα σχόλια και τις απόψεις που εκφράζονται για τον ίδιο: «Δεν με νοιάζει η γνώμη των άλλων και σε αυτό με βοήθησε η Μιμή Ντενίση. Έβλεπα τους δικούς της χειρισμούς σε "επιθέσεις" που γινόντουσαν, όχι από τον κόσμο, για

ο κόσμος την έχει αποθεώσει και την έχει αγαπήσει».



Ο Σωτήρης Πολύζος ήταν ο δεύτερος σύζυγος της Μιμής Ντενίση. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2008 και χώρισαν οριστικά το 2009.