Γιώργος Γεροντιδάκης: Επειδή χώρισαν οι γονείς μου, είχα αναλάβει τον ρόλο του άντρα του σπιτιού
GALA
Γιώργος Γεροντιδάκης Οικογένεια Διαζύγιο

Γιώργος Γεροντιδάκης: Επειδή χώρισαν οι γονείς μου, είχα αναλάβει τον ρόλο του άντρα του σπιτιού

Πάντα μου άρεσε να βγαίνω μπροστά, σχολίασε ο ηθοποιός

Γιώργος Γεροντιδάκης: Επειδή χώρισαν οι γονείς μου, είχα αναλάβει τον ρόλο του άντρα του σπιτιού
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Την ευθύνη που ανέλαβε ως «ο άντρας του σπιτιού» λόγω του διαζυγίου των γονιών του, περιέγραψε ο Γιώργος Γεροντιδάκης, αναφέροντας είναι ο μεγαλύτερος αδερφός από τα πέντε παιδιά που απέκτησαν η μητέρα και ο πατέρας του.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» μιλώντας αρχικά για την ενασχόλησή του με την υποκριτική σε μικρή ηλικία, αλλά και για την αίσθηση που είχε όταν ξεκίνησε να βγάζει τα πρώτα του χρήματα.

Πιο αναλυτικά, ο Γιώργος Γεροντιδάκης εξήγησε ότι κατά κάποιον τρόπο αισθανόταν ως ο άντρας του σπιτιού του: «Μου άρεσε και λειτουργούσε πολύ όμορφα στο μυαλό μου το γεγονός ότι έβγαζα δικά μου λεφτά. Το επόμενο στάδιο είναι ότι επειδή είχαν χωρίσει οι γονείς μου, είχα αναλάβει κι έναν ρόλο στο σπίτι ως μεγαλύτερος, του άντρα του σπιτιού, θεωρητικά πάντα. Έχω άλλα 4 αδέρφια».

Δείτε το βίντεο



Στη συνέχεια, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι πάντα ένιωθε καλά με το να αναλαμβάνει ευθύνες και πρόσθεσε για τις πρώτες του συνεργασίες στην ηθοποιία:«Πάντα μου άρεσε να βγαίνω μπροστά κι ήρθε κι ευθύνονται κι οι άνθρωποι γιατί είχα πολύ καλές εμπειρίες. Με τον κο. Κυρίτση και την κα. Ακρίτα με είχαν από κοντά σαν οικογένεια. Όπως κι ο Καζάκος κι ο Κατρανίδης. Απεχθάνομαι το "παιδί θαύμα". Τα μυαλά μου δεν έπαιρναν αέρα κι όταν πήραν, ήταν για να πάρω το μάθημά μου».
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Τρόφιμα Αγάπης: η κοινωνική δράση της ΑΒ Βασιλόπουλος που μειώνει τη σπατάλη τροφίμων

Η ΑΒ Βασιλόπουλος με ένα οργανωμένο δίκτυο συλλέγει τρόφιμα που θα χάνονταν, τα διανέμει σε κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα και προσφέρει καθημερινά τρόφιμα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη

Είσαι στη Nova, κερδίζεις PADU: Καθημερινές επιβραβεύσεις και exclusive Nova deals σε περιμένουν!

Η Nova σε συνεργασία με το PADU φέρνουν δεκάδες προσφορές και exclusive Nova Deals σε κορυφαία brands, με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία εξαργύρωσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης