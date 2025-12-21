Γιώργος Γεροντιδάκης: Επειδή χώρισαν οι γονείς μου, είχα αναλάβει τον ρόλο του άντρα του σπιτιού





Στη συνέχεια, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι πάντα ένιωθε καλά με το να αναλαμβάνει ευθύνες και πρόσθεσε για τις πρώτες του συνεργασίες στην ηθοποιία: « Πάντα μου άρεσε να βγαίνω μπροστά κι ήρθε κι ευθύνονται κι οι άνθρωποι γιατί είχα πολύ καλές εμπειρίες. Με τον κο. Κυρίτση και την κα. Ακρίτα με είχαν από κοντά σαν οικογένεια. Όπως κι ο Καζάκος κι ο Κατρανίδης. Απεχθάνομαι το "παιδί θαύμα". Τα μυαλά μου δεν έπαιρναν αέρα κι όταν πήραν, ήταν για να πάρω το μάθημά μου ».

Την ευθύνη που ανέλαβε ως «ο άντρας του σπιτιού» λόγω του διαζυγίου των γονιών του, περιέγραψε ο Γιώργος Γεροντιδάκης , αναφέροντας είναι ο μεγαλύτερος αδερφός από τα πέντε παιδιά που απέκτησαν η μητέρα και ο πατέρας του.Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» μιλώντας αρχικά για την ενασχόλησή του με την υποκριτική σε μικρή ηλικία, αλλά και για την αίσθηση που είχε όταν ξεκίνησε να βγάζει τα πρώτα του χρήματα.Πιο αναλυτικά, ο Γιώργος Γεροντιδάκης εξήγησε ότι κατά κάποιον τρόπο αισθανόταν ως ο άντρας του σπιτιού του: «Μου άρεσε και λειτουργούσε πολύ όμορφα στο μυαλό μου το γεγονός ότι έβγαζα δικά μου λεφτά. Το επόμενο στάδιο είναι ότι επειδή είχαν χωρίσει οι γονείς μου, είχα αναλάβει κι έναν ρόλο στο σπίτι ως μεγαλύτερος, του άντρα του σπιτιού, θεωρητικά πάντα. Έχω άλλα 4 αδέρφια».