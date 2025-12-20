Ο Εντ Σίραν πόζαρε χωρίς μπλούζα μετά την απώλεια 30 κιλών
Ο Εντ Σίραν πόζαρε χωρίς μπλούζα μετά την απώλεια 30 κιλών
Κοιταζόμουν στον καθρέφτη και απλώς ένιωθα αηδία, δήλωσε ο τραγουδιστής για την εικόνα του πριν την αλλαγή στην εμφάνισή του
Χωρίς μπλούζα πόζαρε ο Εντ Σίραν μετά την απώλεια 30 κιλών και αποκάλυψε τις μεγάλες αλλαγές που έκανε στον τρόπο ζωής του για να «νιώθει και να δείχνει καλά», αλλά και για χάρη της οικογένειάς του.
Ο τραγουδιστής φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους του Men’s Health UK και στη συνέντευξη που παραχώρησε επίσης στο περιοδικό, ανέφερε πως αποφάσισε να μειώσει το αλκοόλ, όχι μόνο για την υγεία του, αλλά και επειδή αισθανόταν πως έμπαινε εμπόδιο στα καθήκοντά του ως πατέρας.
Ο Εντ Σίραν έδωσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Θυμάμαι η Λάιρα ήταν δύο εβδομάδων και είχα έρθει σπίτι ο καλύτερός μου φίλος και ήπιαμε ένα μπουκάλι κρασί. Πήγα για ύπνο και μετά η Λάιρα ξύπνησε 20 λεπτά αφότου είχα αποκοιμηθεί. Ξύπνησα και σκέφτηκα “Γαμώτο, μάλλον δεν πρέπει να πίνω αν πρόκειται να νιώθω τόσο απαίσια”».
«Θέλω να μπορώ να κάνω τα βραδινά. Όλο αυτό ήρθε ταυτόχρονα, μαζί με την ανάγκη να είμαι υπεύθυνος μπαμπάς και να θέλω να νιώθω και να δείχνω καλά», εξήγησε. «Δεν ήθελα να σηκώνω το παιδί μου και να έχω το σώμα μου γαμ…νο, και τέτοια», είπε.
Ο καλλιτέχνης τόνισε, επιπλέον, πως το πολύ ποτό «μπλέκεται και με την επαγγελματική ζωή», λέγοντας: «Στα τριάντα σου είσαι λιγότερο ανθεκτικός. Έχασα τη φωνή μου περισσότερες φορές. Τραβούσα μυς στο πόδι, τράβηξα έναν μυ στην πλάτη όταν έπαιζα live… Ήθελα να νιώθω υπεράνθρωπος πάνω στη σκηνή».
Ο Σίραν κατάφερε να χάσει 30 κιλά μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια και ανέφερε πως πέρα από το αλκοόλ το οποίο μείωσε, έφτιαξε μία σταθερή ρουτίνα γυμναστικής, που περιλαμβάνει βάρη, reformer Pilates και τρέξιμο.
«Μπορώ να είμαι τύπος που παρασύρεται αρκετά εύκολα και, αν τελειώσω ένα live και οι φίλοι μου είναι εκεί, θα μπορούσα να βγω», παραδέχτηκε. «Οπότε, το να πρέπει να είμαι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου… κάνω το μασάζ και, μόλις τελειώσει, πρέπει να πάω για ύπνο. Έτσι είναι εξαιρετικό για να διατηρώ τη φωνή μου, να διατηρώ την ενέργειά μου και να μένω υγιής», ανέφερε ακόμη.
Στη συνέντευξή του ο ίδιος εξήγησε πως «ζούσε αρκετά ανθυγιεινά από τα 20 έως τα 30» και τόνισε πως «πάντα ένιωθε χάλια μέσα του, ξυπνούσε, κοιταζόταν στον καθρέφτη και απλώς ένιωθε αηδία». Πλέον, με την αλλαγή που έκανε στη ζωή του αισθάνεται πως μπορεί να είναι ο ερμηνευτής και ο πατέρας που πάντα ήθελε να είναι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο τραγουδιστής φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους του Men’s Health UK και στη συνέντευξη που παραχώρησε επίσης στο περιοδικό, ανέφερε πως αποφάσισε να μειώσει το αλκοόλ, όχι μόνο για την υγεία του, αλλά και επειδή αισθανόταν πως έμπαινε εμπόδιο στα καθήκοντά του ως πατέρας.
Ο Εντ Σίραν έδωσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Θυμάμαι η Λάιρα ήταν δύο εβδομάδων και είχα έρθει σπίτι ο καλύτερός μου φίλος και ήπιαμε ένα μπουκάλι κρασί. Πήγα για ύπνο και μετά η Λάιρα ξύπνησε 20 λεπτά αφότου είχα αποκοιμηθεί. Ξύπνησα και σκέφτηκα “Γαμώτο, μάλλον δεν πρέπει να πίνω αν πρόκειται να νιώθω τόσο απαίσια”».
«Θέλω να μπορώ να κάνω τα βραδινά. Όλο αυτό ήρθε ταυτόχρονα, μαζί με την ανάγκη να είμαι υπεύθυνος μπαμπάς και να θέλω να νιώθω και να δείχνω καλά», εξήγησε. «Δεν ήθελα να σηκώνω το παιδί μου και να έχω το σώμα μου γαμ…νο, και τέτοια», είπε.
Ed Sheeran shows off shocking 30-pound weight loss in shirtless photo shoot https://t.co/zyXGAwtKkr pic.twitter.com/s99j827Hc5— Page Six (@PageSix) December 19, 2025
Ο καλλιτέχνης τόνισε, επιπλέον, πως το πολύ ποτό «μπλέκεται και με την επαγγελματική ζωή», λέγοντας: «Στα τριάντα σου είσαι λιγότερο ανθεκτικός. Έχασα τη φωνή μου περισσότερες φορές. Τραβούσα μυς στο πόδι, τράβηξα έναν μυ στην πλάτη όταν έπαιζα live… Ήθελα να νιώθω υπεράνθρωπος πάνω στη σκηνή».
Ο Σίραν κατάφερε να χάσει 30 κιλά μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια και ανέφερε πως πέρα από το αλκοόλ το οποίο μείωσε, έφτιαξε μία σταθερή ρουτίνα γυμναστικής, που περιλαμβάνει βάρη, reformer Pilates και τρέξιμο.
«Μπορώ να είμαι τύπος που παρασύρεται αρκετά εύκολα και, αν τελειώσω ένα live και οι φίλοι μου είναι εκεί, θα μπορούσα να βγω», παραδέχτηκε. «Οπότε, το να πρέπει να είμαι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου… κάνω το μασάζ και, μόλις τελειώσει, πρέπει να πάω για ύπνο. Έτσι είναι εξαιρετικό για να διατηρώ τη φωνή μου, να διατηρώ την ενέργειά μου και να μένω υγιής», ανέφερε ακόμη.
Στη συνέντευξή του ο ίδιος εξήγησε πως «ζούσε αρκετά ανθυγιεινά από τα 20 έως τα 30» και τόνισε πως «πάντα ένιωθε χάλια μέσα του, ξυπνούσε, κοιταζόταν στον καθρέφτη και απλώς ένιωθε αηδία». Πλέον, με την αλλαγή που έκανε στη ζωή του αισθάνεται πως μπορεί να είναι ο ερμηνευτής και ο πατέρας που πάντα ήθελε να είναι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα