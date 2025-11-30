Εντ Σίραν: Στο νέο του άλμπουμ μίλησε για την κρίση στον γάμο του - «Τα λουλούδια στον κήπο μας πεθαίνουν»
Εντ Σίραν: Στο νέο του άλμπουμ μίλησε για την κρίση στον γάμο του - «Τα λουλούδια στον κήπο μας πεθαίνουν»
Όπως αναφέρει σε στίχους του, ο εξαντλητικός κύκλος περιοδειών του επηρέασε βαθιά τον γάμο του με τη σύζυγό του
Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Εντ Σίραν μέσα από τη deluxe έκδοση του άλμπουμ του «Play», που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, αποκαλύπτοντας ότι ο πολυετής και εξαντλητικός κύκλος περιοδειών του επηρέασε βαθιά τον γάμο του με τη σύζυγό του, Τσέρι Σίμπορν. Ο 34χρονος καλλιτέχνης, με αφορμή τα 13 νέα τραγούδια που προστέθηκαν στη νέα έκδοση του δίσκου, βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει για την προσωπική του ζωή, περιγράφοντας τη φθορά που προκάλεσε στην οικογένειά του η τριετής περιοδεία «Mathematics World Tour».
Στα νέα κομμάτια του άλμπουμ, ο δημιουργός του «Thinking Out Loud» περιγράφει τη δυσκολία διαχείρισης ενός γάμου όταν η επαγγελματική επιτυχία απαιτεί συνεχείς απουσίες, μοναξιά και διαρκείς μετακινήσεις. Μέσα από τους στίχους, ο Εντ Σίραν μιλά για μια σχέση που δοκιμάζεται και για μια καθημερινότητα γεμάτη συναισθηματική απόσταση.
Στο τραγούδι «Problems», ο τραγουδιστής εκφράζει την αγωνία του για την κατάσταση του δεσμού τους, χρησιμοποιώντας μια εικόνα παραίτησης και φθοράς: «Τα λουλούδια στον κήπο μας πεθαίνουν. Πότε έγινε το νερό τόσο ξηρό; Ποιος μπορεί να το πει, θες την αλήθεια, δεν είμαστε εντάξει. Έχουμε προβλήματα και δεν ξέρουμε πώς να τα λύσουμε».
Ωστόσο, ο Σίραν δεν περιορίστηκε μόνο στον ρόλο του συζύγου, αλλά μίλησε και για τις ενοχές του ως πατέρας, εξαιτίας της μακρόχρονης απουσίας του από το σπίτι. Στο τραγούδι «Regrets» εκφράζει τη θλίψη του για τις στιγμές που έχασε από τις κόρες του. «Είστε πολύ μικρές για να καταλάβετε πως ο μπαμπάκας έρχεται σπίτι. Κάθε φορά που φεύγω, νομίζετε πως σας εγκαταλείπω», έγραψε για τα παιδιά του.
Ο Εντ Σίραν και η Τσέρι Σίμπορν παντρεύτηκαν το 2019, σύμφωνα με πληροφορίες των βρετανικών μέσων, σε μια μικρή και ιδιωτική τελετή στο σπίτι τους στο Σάφολκ. Ο ίδιος επιβεβαίωσε αργότερα τον γάμο του σε συνέντευξή του τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς, μιλώντας για τη σύζυγό του ως έμπνευση για τη μουσική του.
Το ζευγάρι γνωρίζεται από την παιδική του ηλικία και ξεκίνησε την ερωτική του σχέση το 2015. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Lyra Antarctica, που γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2020, και τη Jupiter, που ήρθε στον κόσμο τον Μάιο του 2022.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ed Sheeran makes shocking marriage admission on brutally honest new album https://t.co/SD9fRFUYaP pic.twitter.com/f1XTxob8rH— Page Six (@PageSix) November 29, 2025
