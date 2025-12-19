«Η οικογένειά μας μεγαλώνει»: Ετοιμόγεννη η Άννα Κορακάκη, αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει, δείτε φωτογραφίες
«Γεμίζεις ήδη τις σκέψεις και τα όνειρά μας με φως» έγραψε στην ανάρτησή της η Ολυμπιονίκης

Ιωάννα Μαρίνου
Έγκυος στο πρώτο της παιδί ανακοίνωσε ότι είναι η Άννα Κορακάκη, κοινοποιώντας την ευχάριστη είδηση μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media.

Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής δημοσίευσε σήμερα φωτογραφίες της με φουσκωμένη κοιλιά, ποζάροντας σε ορισμένες με τον σύζυγό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη και σε άλλες με τον σκύλο τους. Παράλληλα, η Άννα Κορακάκη αποκάλυψε ότι το μωρό που περιμένει είναι κορίτσι.

«Η οικογένειά μας μεγαλώνει» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της και πρόσθεσε: «Δυο ποδαράκια, τέσσερις πατούσες και οι καρδιές μας με απέραντη αγάπη και λαχτάρα, να χτυπάνε πια για σένα. Το μικρό μας κοριτσάκι γεμίζει ήδη τις σκέψεις και τα όνειρά μας με φως».

Δείτε την ανάρτησή της


Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 2023, ωστόσο η Ολυμπιονίκης μοιράστηκε την είδηση για τον γάμο της με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη δύο χρόνια αργότερα μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Με αφορμή τη δεύτερη επετείου του γάμου της, η Άννα Κορακάκη αποφάσισε να μοιραστεί για πρώτη φορά φωτογραφίες από την ξεχωριστή εκείνη ημέρα.

