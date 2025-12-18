Νίκη του Πιτ στη δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Η Τζολί υποχρεούται να του παραδώσει emails και μηνύματα

Τα emails θα αποδείκνυαν πως η Τζολί δεν ήταν ειλικρινής ως προς τις πραγματικές της προθέσεις για την πώληση του μεριδίου της, ανέφερε πηγή





Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το Page Six την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, δικαστής αποφάσισε υπέρ του σταρ του Χόλιγουντ, διατάσσοντας την ηθοποιό να παραδώσει emails και μηνύματα σχετικά με την πώληση του δικού της μεριδίου στον αμπελώνα, τον οποίο είχαν αγοράσει, όταν ήταν παντρεμένοι.







Το ίδιο άτομο ανέφερε επίσης: «Η απόφαση του δικαστηρίου παραβιάζει τον νόμο, υπονομεύει το θεμελιώδες δικαίωμα της κ. Τζολί σε δίκαιη δίκη και αποτελεί ακόμη μία εκδήλωση της πολυετούς προσπάθειας του κ. Πιτ να την παρενοχλεί και να την ελέγχει. Θα ασκήσουμε έφεση».







Τον Οκτώβριο ο Πιτ ζήτησε από την Τζολί να καταθέσει στοιχεία από τις επικοινωνίες της με τον business manager της, Τέρι Μπερντ, την Κλόε Ντάλτον και την Αρμίνκα Χέλικ (δημοσίους σχέσεων/υπεύθυνες δημοσιότητας), καθώς και με δύο χρηματοοικονομικούς συμβούλους.



Στο σχετικό δικόγραφο ο ηθοποιός υποστήριξε ότι η Αντζελίνα Τζολί επικοινωνούσε με τον Μπερντ για ζητήματα σχετικά με την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων δικαστικών διαφορών. «Η Τζολί παραδέχθηκε ότι ο Μπερντ “τη βοήθησε να εντοπίσει επιπλέον ζητήματα για τα οποία να ζητήσει συμβουλές”», αναφέρουν τα έγγραφα.



«Αυτό που περιγράφει εδώ η Τζολί είναι συζητήσεις μεταξύ ατόμων που δεν είναι δικηγόροι», συνεχίζει το δικόγραφο. «Το γεγονός ότι αυτές οι συζητήσεις μπορεί να ακολούθησαν ή να προηγήθηκαν νομικών συμβουλών για το ίδιο γενικό θέμα ή για ένα συναφές θέμα δεν τις προστατεύει από τη διαδικασία αποκάλυψης στοιχείων».



Ο Πιτ φέρεται να θεωρεί ότι οι επικοινωνίες της Τζολί με τον Μπερντ σχετικά με τους «όρους πώλησης» προς τον όμιλο Stoli το 2021 αποτελούν «τη βασική συναλλαγή που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της δικαστικής διαμάχης». «Η Τζολί μέχρι σήμερα έχει προσκομίσει μόνο ένα email που έστω να αναφέρει τους όρους της πώλησης που βρίσκεται στο κέντρο αυτής της υπόθεσης», υποστήριξε ο Μπραντ Πιτ.



Η Τζολί, ωστόσο, είχε επιμείνει στο παρελθόν ότι δεν υποχρεούται να παραδώσει emails και μηνύματα, επειδή περιλαμβάνουν συζητήσεις για νομικά ζητήματα με άλλα πρόσωπα.



Τότε, η σταρ του είχε απαντήσει στο δικόγραφο κατηγορώντας τον Πιτ ότι «εισβάλλει» σε «επικοινωνίες της με τους δικηγόρους της». «Αυτό επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά ότι αυτή η αγωγή αποτελεί εκδήλωση της πολυετούς προσπάθειας του κ. Πιτ να παρενοχλεί και να ελέγχει την Αντζελίνα», είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Μέρφι στο Page Six.