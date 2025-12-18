Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συγκινήθηκε στο «GNTM» πριν από τον ημιτελικό, αισθάνομαι πολύ παράξενα, είπε

Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο « GNTM » στο επεισόδιο που προβλήθηκε πριν από τον ημιτελικό, δηλώνοντας ότι αισθανόταν περίεργα πριν ανακοινώσει το όνομα του παίκτη που θα αποχωρούσε.



Ο Εντουάρντο και η Ξένια ήταν εκείνοι που βρέθηκαν ένα βήμα πριν από την αποχώρηση, περιμένοντας να ακούσουν από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου ποιος από τους δύο θα συνεχίσει στον διαγωνισμό. Λίγο πριν ανακοινώσει το όνομα του παίκτη που θα αποχωρούσε, η παρουσιάστρια είπε εμφανώς συγκινημένη: « Αισθάνομαι πολύ παράξενα που είστε απέναντι μου. Αυτό το ντουέτο είναι κάτι που δεν θα σκεφτόμουν ότι θα δω σε αποχώρηση, αλλά μπορεί στον τελικό. Όσο περνούν οι μέρες, δυσκολεύουν τα πράγματα και για εμάς. Μας είναι πολύ δύσκολο και σε μένα πάρα πολύ, γιατί έχω δεθεί πάρα πολύ μαζί σας και σας έχω βάλει στην καρδιά μου και είχα την ευκαιρία να είμαι σ’ αυτό το "GNTM" που είστε και εσείς. Που είστε παιδιά που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που κάνετε, που είστε φρέσκα, καθαρά και καλά παιδιά και έχετε αυτή την καλή ενέργεια και την καλή θέληση να πάτε παρακάτω ».



Στη συνέχεια, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πρόσθεσε: « Το συναίσθημα σε αυτή τη δουλειά είναι το πιο σημαντικό, η ψυχή μας. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ξένια συνεχίζει μαζί μας και περνάει στον ημιτελικό » και έπειτα έκανε γνωστό ότι ο Εντουάρντο ήταν ο παίκτης που δεν συνεχίζει στο ριάλιτι.