Πούτιν και Σι συζήτησαν την ιδέα μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στην Ρωσία
Η ανακοίνωση έγινε από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε τη σύγκρουση με το Ιράν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινγκπίνγκ κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στην Κίνα, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.
Ο Πούτιν μοιράστηκε με τον Σι την ιδέα της μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στην Ρωσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τον οποίο επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.
