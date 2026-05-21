Πτήση της Air France για τις ΗΠΑ προσγειώθηκε στον Καναδά γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
Σε ισχύ στις ΗΠΑ αυστηρά μέτρα για την αποτροπή εισόδου στη χώρα της επικίνδυνης νόσου
Πτήση της Air France με προορισμό το Ντιτρόιτ κατευθύνθηκε τελικά στον Καναδά, αφού διαπιστώθηκε ότι ένας επιβάτης από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είχε επιβιβαστεί «κατά λάθος» εν μέσω των νέων ταξιδιωτικών περιορισμών που σχετίζονται με τον ιό Έμπολα.
«Λόγω των περιορισμών εισόδου που έχουν τεθεί σε ισχύ για τη μείωση του κινδύνου του ιού Έμπολα, ο επιβάτης δεν θα έπρεπε να είχε επιβιβαστεί στο αεροπλάνο», δήλωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ για το περιστατικό που συνέβη χθες Τετάρτη.
Τη Δευτέρα, τα αμερικανικά CDC και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εφάρμοσαν προσωρινά μέτρα με στόχο την πρόληψη της εμφάνισης του Έμπολα στις ΗΠΑ εν μέσω των συνεχιζόμενων επιδημιών στην ανατολική και κεντρική Αφρική. Τα μέτρα περιλαμβάνουν ενισχυμένους ελέγχους ταξιδιωτών, περιορισμούς εισόδου και πρόσθετα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας, αναφέρει ο Guardian.
Μεταξύ των νέων κανόνων περιλαμβάνονται περιορισμοί εισόδου για κατόχους διαβατηρίων εκτός των ΗΠΑ που έχουν επισκεφθεί την «Ουγκάντα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή το Νότιο Σουδάν κατά τις προηγούμενες 21 ημέρες». Η εντολή ισχύει για 30 ημέρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θα εφαρμόσει επιπλέον περιορισμούς εισόδου από την Πέμπτη για τους ξένους ταξιδιώτες που φτάνουν στις ΗΠΑ από χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο της επιδημίας.
Ως χθες Τετάρτη είχαν καταγραφεί περίπου 600 κρούσματα Έμπολα και 139 θάνατοι, αν και οι αριθμοί αναμένεται να αυξηθούν. Στη ΛΔΚ έχουν επιβεβαιωθεί 51 κρούσματα και δύο στην Ουγκάντα. Ένας Αμερικανός πολίτης που εργαζόταν στη ΛΔΚ έχει διαγνωστεί θετικός και νοσηλεύεται στη Γερμανία.
