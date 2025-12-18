Η Μπέττυ Μαγγίρα εμφανίστηκε στο «GNTM», η φωτογράφιση που έκανε με τους παίκτες
GALA
Μπέττυ Μαγγίρα GNTM

Η Μπέττυ Μαγγίρα εμφανίστηκε στο «GNTM», η φωτογράφιση που έκανε με τους παίκτες

Η παρουσιάστρια συμμετείχε σε μία απαιτητική φωτογράφιση με τους διαγωνιζόμενους

Η Μπέττυ Μαγγίρα εμφανίστηκε στο «GNTM», η φωτογράφιση που έκανε με τους παίκτες
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στο «GNTM» εμφανίστηκε η Μπέττυ Μαγγίρα, συναντώντας του διαγωνιζόμενους στο πλατό, ενώ παράλληλα έκανε και μερικές φωτογραφίσεις.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, η παρουσιάστρια έδωσε το δικό της στίγμα στη δοκιμασία που περίμενε τους παίκτες. Το concept της φωτογράφισης αποδείχτηκε απαιτητικό. Πιο αναλυτικά, η διαδικασία αποχώρησης με τον τίτλο «Fashion Victims» έβαλε τους συμμετέχοντες στον ρόλο εγκληματιών που διεκδικούσαν ένα πολύτιμο fashion item, καλούμενοι να ισορροπήσουν ανάμεσα στη μόδα και την ερμηνεία του χαρακτήρα τους.

Δείτε το βίντεο



Η παρουσία της Μπέττυς Μαγγίρα προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στου διαγωνιζόμενους. Η ίδια περιέγραψε τη δοκιμασία ως μια πρόκληση, τονίζοντας ότι το μόντελινγκ δεν περιορίζεται μόνο στην εξωτερική εικόνα. «Χρειάζεται υποκριτική, αλλά χωρίς υπερβολή, για να μην ασχημύνει το πρόσωπο», επισήμανε η παρουσιάστρια στους διαγωνιζόμενους.

GNTM 2025 | Η Μπέττυ Μαγγίρα στο σημερινό set - Ποιους δυσκόλεψε η Ειρήνη;
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης