Η Μπέττυ Μαγγίρα εμφανίστηκε στο «GNTM», η φωτογράφιση που έκανε με τους παίκτες

δικό της στίγμα στη δοκιμασία που περίμενε τους παίκτες.

Η παρουσία της Μπέττυς Μαγγίρα προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον

στου διαγωνιζόμενους

. Η ίδια περιέγραψε τη δοκιμασία ως μια πρόκληση, τονίζοντας ότι το

μόντελινγκ

δεν περιορίζεται μόνο στην εξωτερική εικόνα.

«

», επισήμανε η

παρουσιάστρια

στους διαγωνιζόμενους.

Χρειάζεται υποκριτική, αλλά χωρίς υπερβολή, για να μην ασχημύνει το πρόσωπο