Η Μπέττυ Μαγγίρα εμφανίστηκε στο «GNTM», η φωτογράφιση που έκανε με τους παίκτες
Η παρουσιάστρια συμμετείχε σε μία απαιτητική φωτογράφιση με τους διαγωνιζόμενους
Στο «GNTM» εμφανίστηκε η Μπέττυ Μαγγίρα, συναντώντας του διαγωνιζόμενους στο πλατό, ενώ παράλληλα έκανε και μερικές φωτογραφίσεις.
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, η παρουσιάστρια έδωσε το δικό της στίγμα στη δοκιμασία που περίμενε τους παίκτες. Το concept της φωτογράφισης αποδείχτηκε απαιτητικό. Πιο αναλυτικά, η διαδικασία αποχώρησης με τον τίτλο «Fashion Victims» έβαλε τους συμμετέχοντες στον ρόλο εγκληματιών που διεκδικούσαν ένα πολύτιμο fashion item, καλούμενοι να ισορροπήσουν ανάμεσα στη μόδα και την ερμηνεία του χαρακτήρα τους.
Δείτε το βίντεο
Η παρουσία της Μπέττυς Μαγγίρα προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στου διαγωνιζόμενους. Η ίδια περιέγραψε τη δοκιμασία ως μια πρόκληση, τονίζοντας ότι το μόντελινγκ δεν περιορίζεται μόνο στην εξωτερική εικόνα. «Χρειάζεται υποκριτική, αλλά χωρίς υπερβολή, για να μην ασχημύνει το πρόσωπο», επισήμανε η παρουσιάστρια στους διαγωνιζόμενους.
