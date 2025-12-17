Μαρίζα Ρίζου: Ο μπαμπάς μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live μου από το άγχος του
Οι γονείς μου είχαν στο μυαλό τους ότι το παιδί αν γίνει μουσικός, θα το βρούμε στην Ομόνοια, μαχαιρωμένο, από ναρκωτικά, δήλωσε ακόμη η τραγουδίστρια
Για το γεγονός πως ο πατέρας της πήγαινε οριακά μεθυσμένος στα live της μίλησε η Μαρίζα Ρίζου, εξηγώντας πως από το άγχος του να πάνε όλα καλά και να παρευρεθεί κόσμος στα μαγαζιά όπου εμφανιζόταν, έπινε, παρόλο που δεν είναι κάτι που συνηθίζει να κάνει.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η τραγουδίστρια στην εκπομπή των Rainbow Mermaids ανέφερε πως οι γονείς της ήταν πολύ αγχωμένοι με την απόφασή της να ασχοληθεί με τη μουσική, γιατί θεωρούσαν πως θα της συνέβαινε κάτι κακό, ενώ σε κάθε εμφάνιση ιδιαίτερα ο πατέρας της φοβόταν μην τυχόν στενοχωρηθεί η κόρη του, εάν δεν πήγαιναν όλα όπως θα έπρεπε.
Η Μαρίζα Ρίζου δήλωσε: «Δεν έγινε μέσα σε μία νύχτα. Είχα δυσκολία, αλλά άλλου τύπου. Όταν, ας πούμε, ήμουν στο πανεπιστήμιο, είχαμε κάνει μία μπάντα και είχαμε πάρει το όνομα από μία ταινία. Κάναμε κάποια live. Οι γονείς μου τότε ανησυχούσαν πολύ ακόμα, γιατί είχαν στο μυαλό τους ότι το παιδί αν γίνει μουσικός, θα το βρούμε στην Ομόνοια, μαχαιρωμένο, από ναρκωτικά, σίγουρα θα γίνει κάτι πολύ κακό. Στερεότυπα. Οπότε προσπαθούσαν λίγο να το κινήσουν ώστε να μην πάει εκεί η κατεύθυνση, αλλά πρέπει να πω ότι όταν είχα πιάσει και δουλειά σε διαφημιστική εταιρεία - που δεν μου άρεσε καθόλου - τα πρώτα χρόνια που σπούδαζα, γιατί κάναμε καταλήψεις και είχα βαρεθεί να μιλάω για γκομενιλίκια, είχαν εξηγηθεί πολύ ωραία. Μου λέει ο μπαμπάς μου "Κοίταξε να δεις, άμα είναι να το κάνεις αυτό, μην κοροϊδεύεις. Σκέψου τι θες να κάνεις κι εμείς θα σε στηρίξουμε". Με στήριξαν πάρα πολύ, κυρίως οικονομικά. Δηλαδή εγώ, δεν χρειάστηκε να περάσω τη δυσκολία που περνάνε άλλοι άνθρωποι που πρέπει να δουλεύουν και σέρβις κι εδώ κι εκεί για να μπορέσουν να πληρώσουν μία σχολή και μαθήματα. Δεν είχα αυτή τη δυσκολία εγώ. Ήταν φουλ υποστηρικτικοί πρακτικά. Ψυχικά, με φοβερό άγχος. Δηλαδή ο μπαμπάς μου, ενώ δεν πίνει, ερχόταν οριακά μεθυσμένος στο live από το άγχος του για το αν θα έχει κόσμο. Ήταν πολύ αγχωμένος. Και μετά έβλεπε κόσμο και χαιρόταν και μετά έπινε πιο πολύ. Έφευγε λιάρδα από το live, γιατί δεν την πάλευε. Αγχωνόταν τι θα γίνει, μη στενοχωρηθεί το παιδί».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης απάντησε για τον χαρακτηρισμό «θηλυκός Μαραβέγιας» που της είχαν αποδώσει στο ξεκίνημά της, λέγοντας: «Νομίζω ότι και εγώ και ο Κωστής, τότε, δεν είχαμε επικοινωνήσει κάποιο άλλο χρώμα. Ήταν περισσότερο η χαρούμενη πλευρά. Εγώ σίγουρα ήμουν σε πιο επιφανειακό στάδιο τότε και ο Κωστής με τον εαυτό του φαντάζομαι. Μετά βαθύναμε και οι δύο, ο καθένας στον χρόνο του. Αλλά νομίζω ότι αυτό πιο πολύ τους πήγε σε αυτόν τον δρόμο. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που άρχισα να "πνίγομαι" και να λέω "μα είναι ψέματα". Κι εγώ με την αλήθεια, ευτυχώς ή δυστυχώς, έχω μία σχέση πολύ στενή».
