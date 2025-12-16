Για ανθρωποκτονίες από πρόθεση κατηγορείται ο γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ
Οι κατηγορίες επισύρουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή - Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με τη θανατική ποινή
H αστυνομία του Λος Άντζελες απηύθυνε και επίσημα κατηγορίες κατά του Νικ Ράινερ, γιου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, για την ανθρωποκτονία του πατέρα και της μητέρας του.
Ο Ράινερ και η σύζυγός, 78 και 68 ετών, εντοπίστηκαν νεκροί το απόγευμα της Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας στην Ελλάδα) στην κατοικία τους με τραύματα από μαχαίρι.
Ο γιος του, που είχε παρελθόν κατάχρησης ουσιών, ήταν από την αρχή ο βασικός ύποπτος. Συνελήφθη μερικές ώρες αργότερα.
Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι οι κατηγορίες «θα είναι δύο για φόνο εκ προμέλετης με την ειδική περίσταση των πολλαπλών φόνων.
Αντιμετωπίζει επίσης ο Ράινερ την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε ένα επικίνδυνο και θανατηφόρο όπλο, δηλαδή ένα μαχαίρι.
Οι κατηγορίες επισύρουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής. «Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με τη θανατική ποινή», προσέθεσε ο ίδιος.
Μόλις κατατεθούν οι κατηγορίες ο Νικ Ραίνερ θα οδηγηθεί στο δικαστήριο που ολοκληρωθούν οι ιατρικές εξετάσεις, είπε ο εισαγγελέας.
Δεν είναι γνωστό ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη. Μαρτυρίες μιλούν καβγά που είχαν ο σκηνοθέτης με τον γιο του λίγες ώρες πριν το ζευγάρι βρεθεί νεκρό.
