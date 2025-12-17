Ορφέας Αυγουστίδης: Έχει τύχει να παίξω σε θέατρο 700 θέσεων με μόλις 40 θεατές
Ορφέας Αυγουστίδης: Έχει τύχει να παίξω σε θέατρο 700 θέσεων με μόλις 40 θεατές

Δεν απογοητεύτηκα, γιατί περνούσαμε φανταστικά, ανέφερε ο ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Την εμπειρία του όταν κλήθηκε να παίξει σε παράσταση που δεν είχε την αναμενόμενη απήχηση στον κόσμο, περιέγραψε ο Ορφέας Αυγουστίδης, αναφέροντας ότι βγήκε στη σκηνή και αντίκρισε 40 θεατές σε θέατρο με 700 θέσεις.

Το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» και μεταξύ άλλων μίλησε για στιγμές που έχει ζήσει σε θεατρικές παραστάσεις, όπου έχει λάβει μέρος, εξηγώντας πώς διαχειρίστηκε τη στιγμή όταν έπρεπε να παίξει μπροστά σε λίγους θεατές.

Όπως σχολίασε: «Μου έχει τύχει να παίξω σε παραστάσεις με λίγο κοινό, και όχι μόνο μία φορά. Δεν απογοητεύτηκα, γιατί περνούσαμε φανταστικά. Η χειρότερη μέρα ήταν σε θέατρο 700 θέσεων, με μόλις 40 θεατές. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει η διαδικασία, η σύνδεση και η εμπιστοσύνη που πρέπει να σου δείχνουν αλλά και να δείχνεις στους ανθρώπους, για να γίνει σωστά αυτή η δουλειά».

Δείτε το βίντεο


Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον γιο του Αχιλλέα και στη σχέση τους, ενώ εξήγησε πώς αντιδράει όταν τον βλέπει στην τηλεόραση: «Ο γιος μου πηγαίνει προνήπιο, έβλεπε τα "Φαντάσματα" και μου έλεγε “γιατί κάνεις μπούρδες;". Του λέω "δεν ντρέπεσαι να λες για τον πατέρα σου ότι κάνει μπούρδες;". Και μου λέει “όχι, δεν ντρέπομαι, εσύ δεν ντρέπεσαι;”. Κάθε πίστα έχεις τις δικές τις δυσκολίες και τη δική της επιβράβευση. Είχαν δίκιο όταν μας έλεγαν "θα γίνεις γονιός και θα καταλάβεις"».

