Ορφέας Αυγουστίδης: Προσπαθώ να ζω μία ζωή που δεν θα μου επιβάλλει έναν τρόπο που δεν μου αρέσει, για να έχω καλή σχέση με το χρήμα

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», ο Ορφέας Αυγουστίδης: «Η δική μου σχέση με το χρήμα… Προσπαθώ να ζω μία ζωή που δεν θα μου επιβάλλει να ζω με έναν τρόπο που δεν μου αρέσει, προκειμένου να έχω καλή σχέση με το χρήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η προσωπική ισορροπία είναι για εκείνον πιο σημαντική από κάθε αριθμό στον τραπεζικό λογαριασμό.



Ο Ορφέας Αυγουστίδης μίλησε και για τη σημασία της αυθεντικότητας, υπογραμμίζοντας ότι αποφεύγει τον ρόλο του «δημόσιου προσώπου με σενάριο»:

«Προσπαθώ να είμαι κοντά σε αυτό που είμαι εγώ και να μην καμώνομαι. Να μην προσπαθώ να θυμηθώ τι είπα προχθές για να είμαι συνεπής».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον 5χρονο γιο του, τονίζοντας πως η πατρότητα τον έχει φέρει αντιμέτωπο με τον εαυτό του περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή της ζωής του. «Στα πέντε χρόνια πατρότητας προσπαθώ περισσότερο να είμαι καλύτερος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν έγινε. Η υπομονή δοκιμάζεται», παραδέχτηκε. Δεν έκρυψε, ωστόσο, και τους φόβους του για την εποχή που μεγαλώνει ένα παιδί σήμερα, με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα social media να δημιουργούν άγνωστο έδαφος για τη νέα γενιά.

«Θες να οχυρώσεις το παιδί σου για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά που θα έρθουν στην εφηβεία του. Δεν ξέρεις τι τον περιμένει. Είναι θεωρητικό αυτό που λέμε σήμερα για τα social media. Δεν θα είναι έτσι τα πράγματα τα επόμενα χρόνια», είπε, σημειώνοντας πως ο ίδιος δεν έχει στενή σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς – όπως χαρακτηριστικά ανέφερε – «δεν ήταν ακριβώς της δικής μου γενιάς».

Αναφερόμενος στις επαγγελματικές του επιλογές, αποκάλυψε ότι κατά καιρούς έχουν υπάρξει προτάσεις για παρουσίαση εκπομπής, χωρίς όμως να αποτελούν προτεραιότητα στη ζωή του. «Έχω δεχτεί προτάσεις. Δεν το θεωρώ επόμενο. Είναι εξαίρεση», εξήγησε, ξεκαθαρίζοντας ότι μια τέτοια απόφαση θα προϋπέθετε να αφήσει κάτι άλλο πίσω.

«Πρέπει να σταματήσεις αυτό που κάνεις για να κάνεις κάτι άλλο. Θα το έκανα μόνο αν πραγματικά με αφορούσε και ήθελα να ασχοληθώ έστω για λίγο. Δεν είναι στις ευκολίες μου», ανέφερε.