Κλέλια Ανδριολάτου - Βάσια Κωσταρά: Ο ξέφρενος χορός και το σκισμένο καλσόν σε πάρτι, δείτε βίντεο
Αφορμή αποτέλεσε η παρουσίαση της μικρού μήκους ταινίας με τίτλο «A not so silent night» που δημιουργήθηκε για λογαριασμό της εταιρείας της Βάσιας Κωσταρά

Με την ψυχή της γιόρτασε η Κλέλια Ανδριολάτου στο πάρτι της φίλης της και σχεδιάστριας μόδας, Βάσιας Κωσταρά, το βράδυ της Δευτέρας.

Αφορμή αποτέλεσε η παρουσίαση της μικρού μήκους ταινίας με τίτλο «A not so silent night» που δημιουργήθηκε για λογαριασμό της εταιρείας της Βάσιας Κωσταρά με πρωταγωνίστριες την ίδια αλλά και την καλή της φίλη Κλέλια Ανδριολάτου.

Οι δύο φίλες αρχικά το έριξαν στον ξέφρενο χορό στους ρυθμούς του «Gimme! Gimme! Gimme!» των ABBA ενώ η πίστα πήρε πάλι φωτιά όταν οι Ανδριολάτου και Κωσταρά συνέχισαν με σκισμένα καλσόν.




Οι δύο τους, μάλιστα, έδωσαν ρέστα με το Time of my life από το Dirty Dancing.

Δείτε την μικρού μήκους ταινία με Βάσια Κωσταρά και Κλέλια Ανδριολάτου


