Άννα Φόνσου για τον θάνατο του Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ
GALA
Αλμπέρτο Εσκενάζυ Αννα Φόνσου

Άννα Φόνσου για τον θάνατο του Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ

Δεν αντέχω να σε αποχαιρετήσω, έγραψε σε ανάρτησή της η ηθοποιός

Άννα Φόνσου για τον θάνατο του Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ
6 ΣΧΟΛΙΑ
Τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ τίμησε η Άννα Φόνσου μέσα από μια ανάρτηση στα social media. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια από καρκίνο, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Στον λογαριασμό του ιδρύματος «Σπίτι του Ηθοποιού» στο Facebook η Άννα Φόνσου δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία από παράσταση στην οποία είχαν συμμετάσχει και δήλωσε πως αδυνατεί να πιστέψει ότι δεν θα τον δει ξανά. Όπως έγραψε, δεν είναι σε θέση να τον αποχαιρετήσει, παρά μόνο να εκφράσει την αγάπη της για εκείνον.

«Αχ αγαπημένε μου, έφυγες και εσύ, πέταξες μακριά μας. Βιάστηκες να μας αφήσεις και εμείς που τόσο σε αγαπήσαμε πως θα ζήσουμε με την απουσία σου; Έφυγαν όλοι από κοντά μου. Όχι και εσύ. Δεν αντέχω να σε αποχαιρετήσω, δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ. Δεν μπορώ να σου πω αντίο, παρά μόνο πόσο σε αγαπώ», ανέφερε η ηθοποιός στη δημοσίευση.

Δείτε την ανάρτηση της Άννας Φόνσου

Άννα Φόνσου για τον θάνατο του Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ

Φωτογραφία: NDPPHOTO
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης