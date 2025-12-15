Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ο ρόλος του στο «Φως του Αυγερινού» που συνδέθηκε με τον σεισμό του 1981

Κοραλία Καράντη, όταν σημειώθηκε ο μεγάλης έντασης σεισμός με επίκεντρο τις Αλκυονίδες που συγκλόνισε την Αθήνα.



Πρόκειται για το σίριαλ που έκανε ευρέως γνωστό τον ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Ήταν Φεβρουάριος του 1981 και στην ΕΡΤ προβαλλόταν η τηλεοπτική σειρά «», με πρωταγωνιστές τονΑπόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου, ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ είχε συμμετάσχει το 1979 στην επίσης δημοφιλή σειρά της ΕΡΤ «Ο συμβολαιογράφος».Το σενάριο του σίριαλως του Αυγερινούυπέγραφε ο Αλέξης Πάρνης, σε νουβέλα του οποίου βασίστηκε η σειρά και τη σκηνοθεσία ο Ερρίκος Ανδρέου.Η πλοκή διαδραματιζόταν μετά το τέλος της Κατοχής και του εμφυλίου πολέμου και ακολουθούσε τον νεαρό Λουκή Πετρίτη (Αλμπέρτο Εσκενάζυ) που επιστρέφει στο χωριό του, θέλοντας να κάνει μια νέα αρχή και να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή.Εκεί ερωτεύεται μια συγχωριανή του, τη Φιλιώ Καρτάση, (Κοραλία Καράντη), πηγαίνοντας κόντρα στο μίσος των οικογενειών τους. Ο έρωτάς τους όμως συναντά πολλά εμπόδια.Στο καστ συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Άγγελος Αντωνόπουλος, Τζένη Ρουσσέα, Εύα Κοταμανίδου, Σοφία Κακαρελίδου (κόρη της Γεωργίας Βασιλειάδου), Γιώργος Νέζος, Ειρήνη Κουμαριανού, Στράτος Παχής, Βασίλης Κεχαγιάς, Έλλη Κωνσταντίνου, Αντώνης Παπαθανασόπουλος, Γιώργος Τζιφός και Γιώργος Οικονόμου.Μοιραία η καριέρα του Αλμπέρτο Εσκενάζυ συνδέθηκε με τη συγκεκριμένη σειρά, αλλά και με τον σεισμό της 24ης Φεβρουαρίου του 1981 των 6,7 ρίχτερ που βρήκε πολλούς Αθηναίους μπροστά στην τηλεόραση.