Η ηθοποιός Βέρα Μακρομαρίδου έγινε μητέρα, η φωτογραφία που ανέβασε με το νεογέννητο
Η ηθοποιός όπως αποκάλυψε, γέννησε πριν μερικές εβδομάδες
Το πρώτο της παιδί έφερε στον κόσμο η Βέρα Μακρομαρίδου. Η ηθοποιός, η οποία έγινε γνωστή από τον ρόλο της στον Σασμό, γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι πριν από μερικές εβδομάδες.
Το ανακοίνωσε μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μαζί με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε: «23/11 Ήρθες μικρέ μου ξανθομπάμπουρα και η γη έχει αλλάξει τροχιά για εμάς… ο χρόνος έχει διασταλεί και κάθε μέρα που σε βλέπουμε να μεγαλώνεις, ίσως γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι».
Δείτε την ανάρτηση
Η Βέρα Μακρομαρίδου και ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου γνωρίστηκαν σε θεατρική παράσταση κατά την οποία συνεργάστηκαν, το 2020, και έκτοτε είναι σε σχέση. Τον Απρίλιο του 2024 πραγματοποίησαν τον πολιτικό τους γάμο στο Δημαρχείο Καισαριανής, ενώ λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου έκαναν γαμήλιο πάρτι σε beach bar.
