Ο Τράβις Κέλσι αποκάλυψε ότι δεν έχει τσακωθεί με την Τέιλορ Σουίφτ στα 2,5 χρόνια της σχέσης τους
Ο Τράβις Κέλσι αποκάλυψε ότι δεν έχει τσακωθεί με την Τέιλορ Σουίφτ στα 2,5 χρόνια της σχέσης τους
Δεν έχω τσακωθεί ούτε μία φορά, δήλωσε ο παίκτης του NFL
Μια αποκάλυψη για τη σχέση του με την Τέιλορ Σουίφτ έκανε ο Τράβις Κέλσι. Στο νέο επεισόδιο του podcast του, «New Heights», κατά τη διάρκεια συνέντευξης με καλεσμένο τον Τζορτζ Κλούνεϊ, ο παίκτης του NFL δήλωσε ότι δεν έχει τσακωθεί ποτέ με την τραγουδίστρια.
Συγκεκριμένα, ο Κέλσι ρώτησε τον διάσημο ηθοποιό για παλαιότερη δήλωσή του ότι εκείνος και η σύζυγός του, Αμάλ, δεν έχουν τσακωθεί ποτέ στα δυόμιση χρόνια που είναι μαζί.
«Όχι, δεν λέω ψέματα», επέμεινε ο 64χρονος σταρ του Χόλιγουντ, προσθέτοντας: «Τράβις, να σου κάνουμε τις ίδιες ερωτήσεις;». Ο Κέλσι γέλασε με την αναφορά στη Σουίφτ, στην οποία έκανε πρόταση γάμου τον περασμένο Αύγουστο, λέγοντας: «Λοιπόν, είναι μόνο δυόμισι χρόνια, και έχεις δίκιο. Δεν έχω τσακωθεί. Ούτε μία φορά».
Ο Κλούνεϊ συνέχισε εξηγώντας ότι ο ίδιος και η σύζυγός του δεν βρίσκουν νόημα στο να τσακώνονται. Όπως είπε: «Κανείς από τους δύο δεν πρόκειται να “κερδίσει” τον καβγά, οπότε γιατί να μπούμε σε αυτό; Φίλε, είμαι 64 χρονών. Και για τι πράγμα να τσακωθώ σε αυτή τη φάση; Ξέρεις; Γνώρισα αυτή την απίστευτη γυναίκα που είναι… είναι όμορφη και έξυπνη και υπερασπίζεται όλα τα πιο σημαντικά πράγματα στα οποία πιστεύω στον κόσμο. Και δεν μπορώ να πιστέψω πόσο τυχερός είμαι. Οπότε για ποιο λόγο να μαλώσω;».
Στη συνέχεια, ο Κλούνεϊ είπε στον Τράβις και στον μεγαλύτερο αδελφό του και συμπαρουσιαστή, Τζέισον Κέλσι, ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το παράδειγμά του, με τον παίκτη του NFL να απαντά: «Σίγουρα. Κρατάω σημειώσεις όλη αυτή την ώρα, μεγάλε. Δεν έχεις ιδέα».
Συγκεκριμένα, ο Κέλσι ρώτησε τον διάσημο ηθοποιό για παλαιότερη δήλωσή του ότι εκείνος και η σύζυγός του, Αμάλ, δεν έχουν τσακωθεί ποτέ στα δυόμιση χρόνια που είναι μαζί.
«Όχι, δεν λέω ψέματα», επέμεινε ο 64χρονος σταρ του Χόλιγουντ, προσθέτοντας: «Τράβις, να σου κάνουμε τις ίδιες ερωτήσεις;». Ο Κέλσι γέλασε με την αναφορά στη Σουίφτ, στην οποία έκανε πρόταση γάμου τον περασμένο Αύγουστο, λέγοντας: «Λοιπόν, είναι μόνο δυόμισι χρόνια, και έχεις δίκιο. Δεν έχω τσακωθεί. Ούτε μία φορά».
Travis Kelce Says He and Taylor Swift Have 'Never Once' Had an Argument During Their 2.5 Year Relationship https://t.co/AXqY4C1IrN— People (@people) December 3, 2025
Στη συνέχεια, ο Κλούνεϊ είπε στον Τράβις και στον μεγαλύτερο αδελφό του και συμπαρουσιαστή, Τζέισον Κέλσι, ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το παράδειγμά του, με τον παίκτη του NFL να απαντά: «Σίγουρα. Κρατάω σημειώσεις όλη αυτή την ώρα, μεγάλε. Δεν έχεις ιδέα».
Ειδήσεις σήμερα
Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό
Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο
Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό
Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο
Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα