Στέφανος Τσιτσιπάς: Τα φιλιά με τη νέα του σύντροφο - Δείτε βίντεο
Ο τενίστας απαθανατίστηκε σε μία τρυφερή στιγμή με τη σύντροφό του
Σε τρυφερές στιγμές με τη νέα του σύντροφο, Κρίστεν Τομς απαθανατίστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς το ζευγάρι εθεάθη να φιλιέται δημόσια.
Σε πλάνα που προβλήθηκαν την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» ο αθλητής φαίνεται να φιλάει μια γυναίκα, μετά τον αγώνα τένις που έπαιξαν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σύντροφός του είναι από την Αμερική και αγαπάει πολύ το άθλημα του τένις.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται πως έχει κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή μετά τον χωρισμό του από την Πάουλα Μπαντόσα.
Δείτε το βίντεο
Η 27χρονη Κρίστεν Τομς με καταγωγή από το Σικάγο είναι εικαστικός, στο παρελθόν όμως είχε ασχοληθεί και εκείνη με το τένις.
Δείτε φωτογραφίες της
