«Σέξι και single» δήλωσε η Πάουλα Μπαντόσα και αφιέρωσε τραγούδι με πολλά υπονοούμενα στον Τσιτσιπά
Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρουν μεταξύ άλλων «χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο για τον πιο μπάσταρδο»
Η Πάουλα Μπαντόσα έκλεισε τα 28 της χρόνια και έκανε μια δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, για την ξεχωριστή αυτή ημέρα. Η ίδια γιόρτασε τα γενέθλιά της στο Ντουμπάι μαζί με την παρέα της, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες της.
Σε κάποιες από αυτές, η αθλήτρια εμφανίζεται να ποζάρει τόσο μόνη της, όσο και με τους φίλους της, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα φαίνεται και η τούρτα της με τον αριθμό 28 στα κεράκια. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Κεφάλαιο 28, πάμε! Η καρδιά γεμάτη... Ευχαριστώ αυτούς που το έκαναν τόσο ξεχωριστό. Σας αγαπώ».
Δείτε την ανάρτηση
Αυτό βέβαια που τράβηξε την προσοχή των ακολούθων της ήταν η κορδέλα που φόρεσε γύρω από τη μέση της και έγραφε «σέξι και ελεύθερη», πράγμα που επιβεβαιώνει τον φημολογούμενο χωρισμό της από τον Στέφανο Τσιτσιπά.
Οι δυο τους δεν ακολουθούν πλέον ο ένας τον άλλον στο Instagram, ενώ σε πρόσφατη δήλωσή του σε τηλεοπτική κάμερα, ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε ότι είναι σε νέα σχέση, με μία Ελληνίδα, η οποία δεν έχει σχέση με τον χώρο του αθλητισμού.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα συνδέθηκαν για πρώτη φορά ερωτικά το καλοκαίρι του 2023. Από τότε, έχουν χωρίσει πολλές φορές και τα έχουν βρει ξανά, με τη σχέση τους να έχει συζητηθεί έντονα στα media.
Δείτε φωτογραφίες
Η κουβέντα σε κάποιο σημείο, πήγε στο νέο άλμπουμ της Ροσαλία και το viral τραγούδι «La Perla», με την Πάουλα Μπαντόσα να λέει ότι της αρέσει ιδιαίτερα. Τότε ο παρουσιαστής σχολίασε ότι «χιλιάδες κορίτσια λένε πόσο τους αρέσει το La Perla», με την τενίστρια να γελά.
Ακολούθησε μια φωνή από το κοινό που φώναξε «Τσιτσιπάς» και τότε, η Πάουλα Μπαντόσα δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Με ένα χαμόγελο, είπε: «Είμαι ακριβώς σε αυτό το σημείο της ζωής μου».
Δείτε το βίντεο
QUÉ ha sido ESTO 😅😅😅— David Orenes (@david_lrl) November 17, 2025
- Badosa dice que le encanta la Perla de Rosalía
- Broncano: "Miles de chicas dicen lo mismo"
- Badosa: "Estamos en ese momento de la vida"
Alguien del público: "¡¡TSITSIPAS!!"
La reacción de Paula y el "tranquilidad" de Broncano no tienen precio 🤣 pic.twitter.com/bAOthZBsYa
Οι στίχοι του τραγουδιού:
Γεια σου κλέφτη της ειρήνης
Ναρκοπέδιο για την ευαισθησία μου
Playboy, πρωταθλητή
Ξόδεψε τα χρήματα που έχεις και επίσης τα χρήματα που δεν έχεις
Είναι τόσο γοητευτικός, αστέρι του παράλογου
Ένας αντικατοπτρισμός, χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο για τον πιο μπάσταρδο
Έχεις το βήμα της μεγάλης απογοήτευσης
Η τοπική απογοήτευση
εθνικός καρδιοκατακτητής
Ένας συναισθηματικός τρομοκράτης
Η μεγαλύτερη καταστροφή του κόσμου
Είναι μαργαριτάρι, κανείς δεν το εμπιστεύεται
Είναι ένα μαργαριτάρι με μεγάλη φροντίδα
Ο βασιλιάς του 13 14
Δεν ξέρει τι σημαίνει να παραθέτεις
Είναι το κέντρο του κόσμου
Και μετά τι άλλο θα έχει σημασία;
Επιτέλους πηγαίνεις σε θεραπεία, πηγαίνεις σε ψυχολόγο και επίσης ψυχίατρο.
Αλλά τι ωφελεί αν λες πάντα περισσότερο ψέματα παρά μιλάς;
Θα σε κάνουν μνημείο ανεντιμότητας
Δεν σε λυπάμαι
Όποιος μείνει μαζί σου στραγγίζεται
Πάντα προσκαλεί τον εαυτό του
Αν μπορείτε, ζήστε στο σπίτι κάποιου άλλου
Περπάτημα με κόκκινη σημαία, τρομερή καταστροφή
Θα πει ότι δεν ήταν αυτός, ότι ήταν ο doppelgänger του
Μην του δανείσεις ποτέ τίποτα, δεν θα το δώσει πίσω
Το να είναι χαλαρό κανόνι είναι η ειδικότητά του
Πιστότητα και πιστότητα
Είναι μια γλώσσα που δεν θα καταλάβει ποτέ
Το αριστούργημά της, η συλλογή σουτιέν της
Αν ζητήσετε βοήθεια θα εξαφανιστεί
Η τοπική απογοήτευση
εθνικός καρδιοκατακτητής
Ένας συναισθηματικός τρομοκράτης
Η μεγαλύτερη καταστροφή του κόσμου
Είναι μαργαριτάρι, κανείς δεν το εμπιστεύεται
Είναι ένα μαργαριτάρι με μεγάλη φροντίδα
Ειδήσεις σήμερα:
Μετά τη Γερμανία, συναγερμός και στην Πολωνία για ρωσική επίθεση - «Είμαστε ήδη σε προπολεμική περίοδο» λέει ο αρχηγός του Στρατού
Le Monde: «Απροσδόκητη ωφέλεια» για τη Γαλλία η απόφαση της Ελλάδας να αποπληρώσει πρόωρα δάνειο ύψους €1,1 δισ.
Το συγκινητικό τέλος των δίδυμων αδερφών Κέσλερ: Οι «εθνικές χορεύτριες» της Ιταλίας έφυγαν μαζί από τη ζωή στα 89 τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr