«Σέξι και single» δήλωσε η Πάουλα Μπαντόσα και αφιέρωσε τραγούδι με πολλά υπονοούμενα στον Τσιτσιπά

Σε εμφάνισή της τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στην ισπανική εκπομπή La Revuelta, η Πάουλα Μπαντόσα δεν παρέλειψε να αφήσει μια… έμμεση αιχμή προς τον Στέφανο Τσιτσιπά. Η Ισπανίδα τενίστρια απάντησε στις ερωτήσεις του Νταβίδ Μπρονκάνο, επιβεβαιώνοντας πως είναι ελεύθερη.Η κουβέντα σε κάποιο σημείο, πήγε στο νέο άλμπουμ της Ροσαλία και το viral τραγούδι «La Perla», με την Πάουλα Μπαντόσα να λέει ότι της αρέσει ιδιαίτερα. Τότε ο παρουσιαστής σχολίασε ότι «χιλιάδες κορίτσια λένε πόσο τους αρέσει το La Perla», με την τενίστρια να γελά.Ακολούθησε μια φωνή από το κοινό που φώναξε «Τσιτσιπάς» και τότε, η Πάουλα Μπαντόσα δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Με ένα χαμόγελο, είπε: «Είμαι ακριβώς σε αυτό το σημείο της ζωής μου».Οι στίχοι του τραγουδιού:

Γεια σου κλέφτη της ειρήνης

Ναρκοπέδιο για την ευαισθησία μου

Playboy, πρωταθλητή

Ξόδεψε τα χρήματα που έχεις και επίσης τα χρήματα που δεν έχεις

Είναι τόσο γοητευτικός, αστέρι του παράλογου

Ένας αντικατοπτρισμός, χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο για τον πιο μπάσταρδο

Έχεις το βήμα της μεγάλης απογοήτευσης

Η τοπική απογοήτευση

εθνικός καρδιοκατακτητής

Ένας συναισθηματικός τρομοκράτης

Η μεγαλύτερη καταστροφή του κόσμου

Είναι μαργαριτάρι, κανείς δεν το εμπιστεύεται

Είναι ένα μαργαριτάρι με μεγάλη φροντίδα

Ο βασιλιάς του 13 14

Δεν ξέρει τι σημαίνει να παραθέτεις

Είναι το κέντρο του κόσμου

Και μετά τι άλλο θα έχει σημασία;

Επιτέλους πηγαίνεις σε θεραπεία, πηγαίνεις σε ψυχολόγο και επίσης ψυχίατρο.

Αλλά τι ωφελεί αν λες πάντα περισσότερο ψέματα παρά μιλάς;

Θα σε κάνουν μνημείο ανεντιμότητας

Δεν σε λυπάμαι

Όποιος μείνει μαζί σου στραγγίζεται

Πάντα προσκαλεί τον εαυτό του

Αν μπορείτε, ζήστε στο σπίτι κάποιου άλλου

Περπάτημα με κόκκινη σημαία, τρομερή καταστροφή

Θα πει ότι δεν ήταν αυτός, ότι ήταν ο doppelgänger του

Μην του δανείσεις ποτέ τίποτα, δεν θα το δώσει πίσω

Το να είναι χαλαρό κανόνι είναι η ειδικότητά του

Πιστότητα και πιστότητα

Είναι μια γλώσσα που δεν θα καταλάβει ποτέ

Το αριστούργημά της, η συλλογή σουτιέν της

Αν ζητήσετε βοήθεια θα εξαφανιστεί

Η τοπική απογοήτευση

εθνικός καρδιοκατακτητής

Ένας συναισθηματικός τρομοκράτης

Η μεγαλύτερη καταστροφή του κόσμου

Είναι μαργαριτάρι, κανείς δεν το εμπιστεύεται

Είναι ένα μαργαριτάρι με μεγάλη φροντίδα