Κρίστι Τέρλινγκτον: «Ο κανόνας των δύο εβδομάδων», το μυστικό πίσω από τον μακροχρόνιο γάμο του μοντέλου
Κρίστι Τέρλινγκτον: «Ο κανόνας των δύο εβδομάδων», το μυστικό πίσω από τον μακροχρόνιο γάμο του μοντέλου

Το μοντέλο και ο σύζυγός της,Έντουαρντ Μπερνς παντρεύτηκαν το 2003

Ιωάννα Μαρίνου
Το μυστικό πίσω από τον μακροχρόνιο γάμο της Κρίστι Τέρλιγκτον με τον σύζυγό της, Έντουαρντ Μπερνς αποκαλύφθηκε, καθώς το ζευγάρι να εφαρμόζει τον «κανόνα των δύο εβδομάδων».

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, που εργάζεται για την ολοκλήρωση της νέας του ταινίας «Η Οικογένεια ΜακΜάλεν», συνέχειας της επιτυχίας του 1995 «Οι Αδελφοί ΜακΜάλεν», μοιράστηκε με τη «Fox News Digital» το μυστικό που διατηρεί τον γάμο του ισχυρό παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ο Μπερνς εξήγησε πως, παρά το φορτωμένο πρόγραμμα εκείνου και της συζύγου του, αποφάσισαν από νωρίς ότι δεν θα επιτρέπουν να περάσουν περισσότερες από δύο εβδομάδες χωρίς να είναι μαζί.

Η Κρίστι Τέρλιγκτον και ο ηθοποιός παντρεύτηκαν το 2003 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Όπως ανέφερε ο Μπερνς συμφώνησαν να μην απομακρύνονται για περισσότερο από δύο εβδομάδες. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Αυτός ήταν ο κανόνας μας από την αρχή. Καταλάβαμε ότι και οι δύο είχαμε απαιτητικές δουλειές που απαιτούσαν ταξίδια. Πολλές φορές αναγκαζόμασταν να αρνηθούμε δουλειές που θα μας έστελναν μακριά για περισσότερο χρόνο».

Τα παιδιά του ζευγαριού έχουν πλέον ενηλικιωθεί και δεν έχουν τις υποχρεώσεις του παρελθόντος, με τον  Έντουαρντ Μπερνς να τονίζει ότι μαζί με το μοντέλο έχουν την ευκαιρία να εστιάσουν στην προσωπική τους δημιουργικότητα: «Γράφω περισσότερο από ποτέ. Πέρυσι έγραψα ένα μυθιστόρημα που κυκλοφορεί σε paperback στις 15 Δεκεμβρίου και μόλις υπέβαλα το δεύτερο μυθιστόρημά μου στον εκδότη».

