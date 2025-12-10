Κρίστι Τέρλινγκτον: «Ο κανόνας των δύο εβδομάδων», το μυστικό πίσω από τον μακροχρόνιο γάμο του μοντέλου
Κρίστι Τέρλινγκτον: «Ο κανόνας των δύο εβδομάδων», το μυστικό πίσω από τον μακροχρόνιο γάμο του μοντέλου
Το μοντέλο και ο σύζυγός της,Έντουαρντ Μπερνς παντρεύτηκαν το 2003
Το μυστικό πίσω από τον μακροχρόνιο γάμο της Κρίστι Τέρλιγκτον με τον σύζυγό της, Έντουαρντ Μπερνς αποκαλύφθηκε, καθώς το ζευγάρι να εφαρμόζει τον «κανόνα των δύο εβδομάδων».
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, που εργάζεται για την ολοκλήρωση της νέας του ταινίας «Η Οικογένεια ΜακΜάλεν», συνέχειας της επιτυχίας του 1995 «Οι Αδελφοί ΜακΜάλεν», μοιράστηκε με τη «Fox News Digital» το μυστικό που διατηρεί τον γάμο του ισχυρό παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Ο Μπερνς εξήγησε πως, παρά το φορτωμένο πρόγραμμα εκείνου και της συζύγου του, αποφάσισαν από νωρίς ότι δεν θα επιτρέπουν να περάσουν περισσότερες από δύο εβδομάδες χωρίς να είναι μαζί.
Η Κρίστι Τέρλιγκτον και ο ηθοποιός παντρεύτηκαν το 2003 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Όπως ανέφερε ο Μπερνς συμφώνησαν να μην απομακρύνονται για περισσότερο από δύο εβδομάδες. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Αυτός ήταν ο κανόνας μας από την αρχή. Καταλάβαμε ότι και οι δύο είχαμε απαιτητικές δουλειές που απαιτούσαν ταξίδια. Πολλές φορές αναγκαζόμασταν να αρνηθούμε δουλειές που θα μας έστελναν μακριά για περισσότερο χρόνο».
Τα παιδιά του ζευγαριού έχουν πλέον ενηλικιωθεί και δεν έχουν τις υποχρεώσεις του παρελθόντος, με τον Έντουαρντ Μπερνς να τονίζει ότι μαζί με το μοντέλο έχουν την ευκαιρία να εστιάσουν στην προσωπική τους δημιουργικότητα: «Γράφω περισσότερο από ποτέ. Πέρυσι έγραψα ένα μυθιστόρημα που κυκλοφορεί σε paperback στις 15 Δεκεμβρίου και μόλις υπέβαλα το δεύτερο μυθιστόρημά μου στον εκδότη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, που εργάζεται για την ολοκλήρωση της νέας του ταινίας «Η Οικογένεια ΜακΜάλεν», συνέχειας της επιτυχίας του 1995 «Οι Αδελφοί ΜακΜάλεν», μοιράστηκε με τη «Fox News Digital» το μυστικό που διατηρεί τον γάμο του ισχυρό παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Ο Μπερνς εξήγησε πως, παρά το φορτωμένο πρόγραμμα εκείνου και της συζύγου του, αποφάσισαν από νωρίς ότι δεν θα επιτρέπουν να περάσουν περισσότερες από δύο εβδομάδες χωρίς να είναι μαζί.
Ed Burns credits ‘two-week rule’ with wife Christy Turlington to keep long-lasting marriage https://t.co/OW4DgcDBEO pic.twitter.com/9Gma2PK8aV— New York Post (@nypost) December 9, 2025
Τα παιδιά του ζευγαριού έχουν πλέον ενηλικιωθεί και δεν έχουν τις υποχρεώσεις του παρελθόντος, με τον Έντουαρντ Μπερνς να τονίζει ότι μαζί με το μοντέλο έχουν την ευκαιρία να εστιάσουν στην προσωπική τους δημιουργικότητα: «Γράφω περισσότερο από ποτέ. Πέρυσι έγραψα ένα μυθιστόρημα που κυκλοφορεί σε paperback στις 15 Δεκεμβρίου και μόλις υπέβαλα το δεύτερο μυθιστόρημά μου στον εκδότη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE