Ο Έρικ Ντέιν ετοιμάζει βιβλίο για τη μάχη του με την ALS
Στα απομνημονεύματά του ο 53χρονος ηθοποιός θα μιλήσει μεταξύ άλλων για την πρώτη μέρα στο «Grey’s Anatomy» και τη γέννηση των δύο παιδιών του
Ο Έρικ Ντέιν σκοπεύει να κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά του εν μέσω της συνεχιζόμενης μάχης του με την ALS.
Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ο εκδοτικός οίκος The Open Field ανακοίνωσε ότι ο 53χρονος ηθοποιός γράφει με βιβλίο που θα φέρει τον τίτλο «Book of Days: A Memoir in Moments». Μέσα από αυτό, θα ξετυλίξει σημαντικές στιγμές της ζωής του, όπως την πρώτη μέρα στο «Grey’s Anatomy», τη γέννηση των δύο παιδιών του αλλά και τη στιγμή που έμαθε ότι πάσχει από τη νόσο.
«Ξυπνάω κάθε πρωί και αμέσως σκέφτομαι ότι όλο αυτό είναι αληθινό — η ασθένεια, όλη αυτή η πρόκληση — και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για το οποίο έγραψα αυτό το βιβλίο», ανέφερε σε ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου, ο Ντέιν.
«Ήθελα να αποτυπώσω τις στιγμές που με διαμόρφωσαν, τις όμορφες μέρες, τις δύσκολες, αυτές που ποτέ δεν θεώρησα δεδομένες, έτσι ώστε οι άνθρωποι που θα το διαβάσουν να θυμούνται τι σημαίνει να ζεις με ψυχή. Έαν αυτά που μοιράζομαι βοηθήσουν κάποιον να βρει νόημα στις δικές του ημέρες, τότε η ιστορία μου αξίζει να ειπωθεί», πρόσθεσε.
Όταν ο Ντέιν ανακοίνωσε τη διάγνωσή του τον Απρίλιο, επιβεβαίωσε την επιστροφή του στα γυρίσματα του «Euphoria», καθώς η παραγωγή της τρίτης σεζόν ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει περίπου την ίδια περίοδο.
«Ο Έρικ θέλησε να δώσει στις κόρες του και στην οικογένειά του κάτι για το οποίο να είναι υπερήφανοι και αυτό το βιβλίο όχι μόνο θα τους κάνει υπερήφανους αλλά θα βοηθήσει επίσης τους ανθρώπους να κατανοήσουν τι είναι και τι δεν είναι η ALS, τι συμβαίνει σε κάποιον όταν νοσήσει και πώς μπορούμε όλοι να γίνουμε συμπαραστάτες των ανθρώπων που πάσχουν από νευρολογικές παθήσεις σαν κι αυτή», ανέφερε σε δήλωσή της η εκδότρια.
Επί του παρόντος, δεν έχει οριστεί ακριβής ημερομηνία για την κυκλοφορία του «Book of Days: A Memoir in Moments».
Eric Dane Announces New Memoir 'Book of Days; A Memoir in Moments' https://t.co/pZSQG0Glt8— People (@people) December 8, 2025
