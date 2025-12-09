Δήμητρα Αλεξανδράκη: Νόμιζε ότι την ακολουθούν άγνωστοι, τελικά ήταν αστυνομικοί με συμβατικό όχημα
Έλεγχο από αστυνομικούς με συμβατικό όχημα, χωρίς εμφανή διακριτικά, δέχτηκε η Δήμητρα Αλεξανδράκη σε απομακρυσμένο επαρχιακό δρόμο, καθώς κατευθυνόταν προς κοντινό προορισμό μετά την αλλαγή διαδρομής λόγω μπλόκων αγροτών. Βλέποντας δύο άνδρες με πολιτικά σε αυτοκίνητο χωρίς σήμανση να την ακολουθούν και να της κάνουν νόημα να σταματήσει, επικοινώνησε διαδοχικά με το 100 και το 112 για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά τους. Λίγο αργότερα ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι επρόκειτο πράγματι για αστυνομικούς και περιέγραψε το περιστατικό σε ανάρτησή της και σε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό».
Όπως ανέφερε η ίδια, τίποτα δεν έδειχνε πως ήταν αστυνομικοί, καθώς δεν υπήρχε καμία σήμανση και έτσι η ίδια κάλεσε το 100 για να ζητήσει βοήθεια. Δεν είχε σήμα στο κινητό της και το αυτοκίνητο αυτό συνέχιζε να την ακολουθεί, γεγονός που την φόβισε ακόμη περισσότερο. Όταν τελικά βρήκε σήμα, μίλησε με την αστυνομία και λίγα λεπτά αργότερα της επιβεβαίωσαν ποιοι ήταν.
Σε ανάρτησή της γράφει: «Εγώ το μόνο που ζήτησα ήταν να πάω κάπου να ξεκουραστώ 2 ημέρες μετά από όσα έχω περάσει το τελευταίο διάστημα… Ξέρω εγώ και δεν αφορά κανέναν! Ζήτησα λοιπόν από το Φίλο μου τον Χρύσανθο που έχει ταξιδιωτικό γραφείο να μου τα κανονίσει όλα αυτός, γιατί δεν έχω το χρόνο αυτόν το καιρό. Του είπα θέλω ένα κοντινό προορισμό σε δρόμο να με πάει! Με εξυπηρέτησε άψογα και μάλιστα με ενημέρωσε ότι για να φτάσω εκεί που περνάω πρέπει να πάω από εδώ ώστε γιατί έτσι είναι ο δρόμος και δεν οδηγώ πολλές φορές εκεί!! Οπότε πήγα από έναν επαρχιακό δρόμο και ξαφνικά ξεκίνησε μια ιστορία από το πουθενά κυριολεκτικά! Είμαι στη μέση του πουθενά με απόλυτο φόβο, κρύο, βροχή και πάρα πολύ πυκνή ομίχλη. Το δρόμο δεν τον ήξερα (ούτε πρόκειται να ξαναπάω) και σε ευθεία που δεν με έβλεπε άνθρωπος με σταματάει ένα αυτοκίνητο εν κινήσει προς έλεγχο τάχα!
Κάτι δεν μου πήγαινε καλά… Ούτε φαινόταν αυτοκίνητο της αστυνομίας, ούτε είχαν διακριτικά ούτε τίποτα! Ένα μαύρο αυτοκίνητο μόνο και ένας, δεν κατάλαβα καν τι ήταν! (Σβήνω λεπτομέρειες για να μην δημιουργηθεί τζέρτζελο από τρίτους ξερόλες ή να κατηγορήσουν ανθρώπους χωρίς λόγο). Μετά το τρίτο τηλεφώνημα αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει καθόλου σήμανση και κάλεσα πολύ γρήγορα το 112 όπου ευτυχώς ακούω την πινακίδα και εκείνη τη στιγμή επειδή πήγαινα πολύ σιγά δεν έτρεχα καν μπαίνουν μπροστά μου και με σταματάνε ξανά!!
Σταματώ κατευθείαν / βάζω αλάρμ, αφήνω απόσταση. Βγάζω το κεφάλι μου και ρωτάω: τι συμβαίνει; Δεν απαντά κανείς. Με τρομερό άγχος και φόβο επαναλαμβάνω: μπορείτε να μου πείτε τι συμβαίνει; Λέω στο τηλέφωνο ταυτόχρονα: δεν με ενημερώνουν γιατί με σταμάτησαν! Και κατεβαίνουν 2 και τους ρωτάω: είστε όντως αστυνομικοί; Οι άνθρωποι αυτοί ήταν άψογοι! Αντιλήφθηκα όμως και το φόβο μου! Έκανα άμεσα στην άκρη και περίμενα κανονικά αλλά ήμουν σε ευθεία στο δρόμο και αναγκάστηκα να τρέξω πιο κάτω και να μπω σε ένα πιο στενό σημείο παράλληλο για ασφάλεια!!
Πάρα πολύ ωραία, ήμουν 15 σε δευτερόλεπτα, ήρθε η ελληνική αστυνομία, με καθησύχασαν που φοβήθηκα απόλυτα φυσιολογικά! Και κατέθεσα όλα τα στοιχεία και τα δικά μου και τα δικά τους και τα πάντα! Δεν κατηγόρησα κανέναν ούτε δημιούργησα κανένα θέμα! Σεβάστηκα τους ανθρώπους και τη δουλειά τους και τους είπα την αλήθεια μου! Μου έκαναν τον τυπικό έλεγχο, όλα ήταν όπως πρέπει, και ειλικρινά άψογοι αστυνομικοί με απόλυτη κατανόηση δεδομένης της κατάστασης».
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη έκανε και δηλώσεις στην εκπομπή Πρωινό για το σκηνικό αυτό, το πρωί της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου, όπου ανέφερε πως ένας φίλος της ο οποίος έχει ταξιδιωτικό γραφείο την ενημέρωσε πως έπρεπε να αλλάξει διαδρομή και εκείνη τον άκουσε και καθ' όλη τη διαδρομή οδηγούσε με προσοχή, με τα φώτα αναμμένα: «Ξαφνικά βλέπω έναν φάρο πίσω μου και αναρωτιέμαι τι είναι αυτό. Ήταν ένα ασημένιο αμάξι με δύο άντρες μέσα, ικανού μεγέθους. Δεν φορούσαν στολή αστυνομικών, τίποτα. Ήταν ένα απλό πολιτικό αυτοκίνητο, με δύο άντρες μέσα με φόρμες και τσαντάκια. Τους είδα, έκοψα ταχύτητα, κατέβασα το παράθυρο και μου λένε "κάνε δεξιά".
Είχα μέσα στο αυτοκίνητό μου τα δύο τα σκυλιά μου, που είναι τα παιδιά μου και τον Άρτσι που είναι επίσης σαν παιδί μου και τι θα έλεγα στην οικογένειά του αύριο μεθαύριο που τον έχουν εμπιστευτεί σε εμένα που τον φιλοξενώ και είναι μαζί μου; Τους λέω "περίμενε, να το επιβεβαιώσω", έχω την αντίληψη δόξα τω Θεώ και παίρνω το 100. Με τους που του λέω την πινακίδα, κλείνει (το τηλέφωνο), κανένα σήμα. Έκλεισε και τη δεύτερη φορά και την τρίτη φορά και μετά λέω θα πάρω το 112 που έχει σήμα παντού.
Εκείνοι ήταν πίσω μου, με πιέζανε, πήγαν να με προσπεράσουν και τους έκλεισα, δεν τους άφησα να με προσπεράσουν, γιατί μπορούσαν να βγουν με όπλο μπροστά μου. Δεν ανέβασα ταχύτητα, πήγαινα σταθερά γιατί υπάρχουν και ζώα στο βουνό που τα σέβομαι. Μόλις βρήκαν την πινακίδα από το 112, άρχισαν να με παίρνουν πίσω. Εκείνοι με προσπέρασαν και έκανα όπισθεν, τους είπα "μην κουνηθείτε", τους έδειξα το τηλέφωνο ότι μιλάω με την αστυνομία και είπα στον μικρό δίπλα μου "αν δεις να βγάζουν όπλο, απλά σκύβεις". Με το που μου επιβεβαίωσαν ότι ήταν της αστυνομίας, προχώρησα σιγά σιγά προς το μέρος τους και τους λέω "ρε παιδιά, είναι δυνατόν;". Μου είπαν ότι με είδαν να κινούμαι σιγά και να πατάω φρένα και γι' αυτό με σταμάτησαν. Αντιλήφθηκαν και οι ίδιοι την ανησυχία μου. Ήμασταν στη μέση του πουθενά», είπε.
