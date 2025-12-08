Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου μετά από αδιαθεσία
Έλενα Παπαρίζου ΄Νοσοκομείο

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου μετά από αδιαθεσία

Η τραγουδίστρια ακυρώνει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις μέχρι νεωτέρας

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου μετά από αδιαθεσία
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου η Έλενα Παπαρίζου, καθώς μετά τη χθεσινή πρόβα του «The Voice of Greece» αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η τραγουδίστρια θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και, για τον λόγο αυτό, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

Στην ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας, MINOS EMI, αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι η ίδια ζητά συγγνώμη και την κατανόηση του κοινού:

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της. Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες. Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».
