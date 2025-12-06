Νίκος Βέρτης: Η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, εγώ αντλώ δύναμη από τον Χριστό
Νίκος Βέρτης: Η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, εγώ αντλώ δύναμη από τον Χριστό
Εξωτερικεύουμε πολλές φορές την πίστη μας και δεν είναι κακό, ανέφερε ο τραγουδιστής
Τη σημασία της πίστης στη ζωή του σχολίασε ο Νίκος Βέρτης, τονίζοντας ότι αντλεί δύναμη από τον Χριστό.
Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου και μεταξύ άλλων εξήγησε ότι η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, το οποίο μπορεί να εξωτερικεύεται, αλλά στην ουσία παραμένει προσωπική υπόθεση.
Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο κάθε άνθρωπος αντλεί ψυχική δύναμη από οτιδήποτε τον εκφράζει, στη δική του όμως περίπτωση, αυτή προέρχεται, όπως είπε, από τον Χριστό: «Η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, το εξωτερικεύουμε πολλές φορές και δεν είναι κακό, αλλά στην πράξη είναι κάτι που το κρατάς για εσένα. Ο κάθε άνθρωπος αντλεί από κάπου ψυχική δύναμη, εγώ έχω τον Χριστό».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου και μεταξύ άλλων εξήγησε ότι η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, το οποίο μπορεί να εξωτερικεύεται, αλλά στην ουσία παραμένει προσωπική υπόθεση.
Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο κάθε άνθρωπος αντλεί ψυχική δύναμη από οτιδήποτε τον εκφράζει, στη δική του όμως περίπτωση, αυτή προέρχεται, όπως είπε, από τον Χριστό: «Η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, το εξωτερικεύουμε πολλές φορές και δεν είναι κακό, αλλά στην πράξη είναι κάτι που το κρατάς για εσένα. Ο κάθε άνθρωπος αντλεί από κάπου ψυχική δύναμη, εγώ έχω τον Χριστό».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα