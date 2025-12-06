Νίκος Βέρτης: Η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, εγώ αντλώ δύναμη από τον Χριστό
GALA
Νίκος Βέρτης Πίστη Χριστός

Νίκος Βέρτης: Η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, εγώ αντλώ δύναμη από τον Χριστό

Εξωτερικεύουμε πολλές φορές την πίστη μας και δεν είναι κακό, ανέφερε ο τραγουδιστής

Νίκος Βέρτης: Η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, εγώ αντλώ δύναμη από τον Χριστό
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Τη σημασία της πίστης στη ζωή του σχολίασε ο Νίκος Βέρτης, τονίζοντας ότι αντλεί δύναμη από τον Χριστό.

Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου και μεταξύ άλλων εξήγησε ότι η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, το οποίο μπορεί να εξωτερικεύεται, αλλά στην ουσία παραμένει προσωπική υπόθεση.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο κάθε άνθρωπος αντλεί ψυχική δύναμη από οτιδήποτε τον εκφράζει, στη δική του όμως περίπτωση, αυτή προέρχεται, όπως είπε, από τον Χριστό: «Η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, το εξωτερικεύουμε πολλές φορές και δεν είναι κακό, αλλά στην πράξη είναι κάτι που το κρατάς για εσένα. Ο κάθε άνθρωπος αντλεί από κάπου ψυχική δύναμη, εγώ έχω τον Χριστό».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης