Σίντνεϊ Σουίνι για την αμφιλεγόμενη διαφήμιση της American Eagle: Είμαι κατά του μίσους και της διχόνοιας
Η καμπάνια δέχτηκε κριτική, καθώς η ηθοποιός και η εταιρεία κατηγορήθηκαν για προώθηση «ναζιστικής προπαγάνδας» και «ρατσιστικών υπονοουμένων»
Μετά τις κατηγορίες περί «ναζιστικής προπαγάνδας» σχετικά με τη διαφήμιση που έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι για την American Eagle πριν από μερικούς μήνες, η ηθοποιός δήλωσε ότι είναι κατά του μίσους και της διχόνοιας.
Η Σουίνι παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «People» και μίλησε για την αμφιλεγόμενη διαφήμιση που έκανε τον Αύγουστο, διαφημίζοντας τζιν της εταιρείας ρούχων. Σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που έλαβε δήλωσε: «Ειλικρινά, έμεινα έκπληκτη από τις αντιδράσεις. Το έκανα γιατί αγαπώ τα τζιν και το brand. Δεν υποστηρίζω τις απόψεις που κάποιοι επέλεξαν να συνδέσουν με την καμπάνια. Πολλοί μου απέδωσαν κίνητρα και ετικέτες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».
Στη συνέχεια, τόνισε ότι επικεντρώνεται στη θετική πλευρά των πραγμάτων, δηλώνοντας ανοιχτά κατά του μίσους και της διχόνοιας: «Όποιος με ξέρει, ξέρει ότι πάντα προσπαθώ να ενώνω τους ανθρώπους. Είμαι κατά του μίσους και της διχόνοιας. Στο παρελθόν η στάση μου ήταν να μην απαντώ σε αρνητικά ή θετικά δημοσιεύματα, αλλά πρόσφατα συνειδητοποίησα ότι η σιωπή μου πάνω σε αυτό το θέμα διεύρυνε το χάσμα και δεν το μείωσε. Ελπίζω, λοιπόν, αυτή η νέα χρονιά να φέρει περισσότερη προσοχή σε αυτά που μας ενώνουν και όχι σε αυτά που μας χωρίζουν».
Η καμπάνια δέχτηκε σφοδρή κριτική, καθώς η ηθοποιός και η εταιρεία κατηγορήθηκαν για την προώθηση «ναζιστικής προπαγάνδας» και «ρατσιστικών υπονοουμένων». Η καμπάνια φέρει τον τίτλο «Sydney Sweeney Has Great Genes/Jeans», δηλαδή «Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει ωραία γονίδια/τζιν». Το λογοπαίγνιο μεταξύ των λέξεων «genes» (γονίδια) και «jeans» (τζιν) αποτέλεσε τον πυρήνα της ιδέας, όμως αυτή η προσέγγιση προκάλεσε αντιδράσεις.
Σε ένα από τα διαφημιστικά βίντεο, η ηθοποιός εμφανίζεται φορώντας αποκλειστικά τζιν και να περπατά προς μια τεράστια αφίσα με τη φωτογραφία της, όπου σβήνει τη λέξη «genes» με λευκή μπογιά και την αντικαθιστά με τη λέξη «jeans». Σε άλλο σποτ, η Σουίνι κουμπώνει το τζιν της ενώ ακούγεται voiceover που εξηγεί, πώς τα γονίδια καθορίζουν χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των μαλλιών, της προσωπικότητας και των ματιών.
Στο τέλος του βίντεο, η Σίντνεϊ Σουίνι, που έχει γαλανά μάτια, κοιτάζει την κάμερα και λέει: «Τα τζιν/γονίδιά μου είναι μπλε». Η ίδια προφορά των δύο λέξεων αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλής ερμηνείας. Η φράση αυτή θεωρήθηκε προβληματική από πολλούς στο TikTok, υποστηρίζοντας ότι η καμπάνια υπονοεί πως γενετικά χαρακτηριστικά, όπως τα ξανθά μαλλιά και τα γαλανά μάτια, θεωρούνται ανώτερα από άλλα, μια αντίληψη που έχει ιστορικά συνδεθεί με ιδεολογίες φυλετικής υπεροχής.
Sydney Sweeney Shares Emotional Response to Controversial American Eagle Jeans Ad: 'I'm Against Hate' (Exclusive) https://t.co/1r1YLNbqZp— People (@people) December 6, 2025
