Η Σίντνεϊ Σουίνι απέφυγε να απαντήσει στις κατηγορίες περί «ναζιστικής προπαγάνδας» για τη νέα της διαφήμιση
Η Σίντνεϊ Σουίνι απέφυγε να απαντήσει στις κατηγορίες περί «ναζιστικής προπαγάνδας» για τη νέα της διαφήμιση
Σε συνέντευξή της, η ηθοποιός δεν θέλησε να σχολιάσει την καμπάνια της American Eagle που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις
Στην πρώτη της συνέντευξη μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η διαφήμιση της American Eagle με τη Σίντνεϊ Σουίνι, η ηθοποιός αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.
Η Σουίνι μιλώντας στη «Wall Street Journal» απέφυγε κάθε αναφορά στην καμπάνια που έγινε αντικείμενο κριτικής. Συγκεκριμένα, τόσο η ηθοποιός όσο και η εταιρεία κατηγορήθηκαν για προώθηση «ναζιστικής προπαγάνδας» και «ρατσιστικών υπονοουμένων».
Η καμπάνια φέρει τον τίτλο «Sydney Sweeney Has Great Genes/Jeans», δηλαδή «Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει ωραία γονίδια/τζιν». Το λογοπαίγνιο ανάμεσα στις λέξεις genes (γονίδια) και jeans (τζιν) αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα της ιδέας, ωστόσο η συγκεκριμένη προσέγγιση προκάλεσε αντιδράσεις.
Δείτε τη διαφήμιση
Σε ένα από τα διαφημιστικά βίντεο, η 27χρονη ηθοποιός εμφανίζεται ντυμένη αποκλειστικά με τζιν, ενώ περπατά προς μια τεράστια αφίσα με τη φωτογραφία της. Εκεί, σβήνει τη λέξη Genes με λευκή μπογιά και τη διορθώνει σε Jeans. Σε άλλο σποτ, η Σουίνι κουμπώνει το τζιν της την ώρα που ακούγεται voiceover να εξηγεί πώς τα γονίδια καθορίζουν χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των μαλλιών, η προσωπικότητα και το χρώμα των ματιών.
Στο τέλος του βίντεο, η Σουίνι, που έχει γαλανά μάτια, κοιτάζει κατευθείαν στην κάμερα και λέει: «Τα τζιν/γονίδιά μου είναι μπλε». Η προφορά των δύο λέξεων είναι ίδια, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για διπλή ερμηνεία. Η συγκεκριμένη φράση θεωρήθηκε προβληματική από πολλούς χρήστες του TikTok, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η καμπάνια αφήνει να εννοηθεί πως γενετικά χαρακτηριστικά όπως τα ξανθά μαλλιά και τα γαλανά μάτια παρουσιάζονται ως ανώτερα σε σχέση με άλλα – ένα μοτίβο που ιστορικά έχει συνδεθεί με ιδεολογίες φυλετικής υπεροχής.
Εκτός από θαυμαστές της ηθοποιού που προχώρησαν σε αρνητικά σχόλια, καλλιτέχνες όπως η Doja Cat και η Lizzo σατίρισαν τη διαφήμιση. Η American Eagle απάντησε με ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε: «Θα συνεχίσουμε να γιορτάζουμε το πώς ο καθένας φοράει τα AE jeans με αυτοπεποίθηση, με τον δικό του τρόπο. Τα υπέροχα jeans δείχνουν όμορφα σε όλους».
Λίγο αργότερα, αποκαλύφθηκε σύμφωνα με επίσημα εκλογικά μητρώα που επικαλείται το «BuzzFeed News», ότι η Σίντνεϊ Σουίνι είναι εγγεγραμμένη ψηφοφόρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Φλόριντα από τον Ιούνιο του 2024
Η Σουίνι μιλώντας στη «Wall Street Journal» απέφυγε κάθε αναφορά στην καμπάνια που έγινε αντικείμενο κριτικής. Συγκεκριμένα, τόσο η ηθοποιός όσο και η εταιρεία κατηγορήθηκαν για προώθηση «ναζιστικής προπαγάνδας» και «ρατσιστικών υπονοουμένων».
Sydney Sweeney dodges questions about American Eagle ad in first interview since controversy https://t.co/82nuaCLMO9 pic.twitter.com/saPF996mlt— Page Six (@PageSix) August 20, 2025
Δείτε τη διαφήμιση
Σε ένα από τα διαφημιστικά βίντεο, η 27χρονη ηθοποιός εμφανίζεται ντυμένη αποκλειστικά με τζιν, ενώ περπατά προς μια τεράστια αφίσα με τη φωτογραφία της. Εκεί, σβήνει τη λέξη Genes με λευκή μπογιά και τη διορθώνει σε Jeans. Σε άλλο σποτ, η Σουίνι κουμπώνει το τζιν της την ώρα που ακούγεται voiceover να εξηγεί πώς τα γονίδια καθορίζουν χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των μαλλιών, η προσωπικότητα και το χρώμα των ματιών.
Στο τέλος του βίντεο, η Σουίνι, που έχει γαλανά μάτια, κοιτάζει κατευθείαν στην κάμερα και λέει: «Τα τζιν/γονίδιά μου είναι μπλε». Η προφορά των δύο λέξεων είναι ίδια, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για διπλή ερμηνεία. Η συγκεκριμένη φράση θεωρήθηκε προβληματική από πολλούς χρήστες του TikTok, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η καμπάνια αφήνει να εννοηθεί πως γενετικά χαρακτηριστικά όπως τα ξανθά μαλλιά και τα γαλανά μάτια παρουσιάζονται ως ανώτερα σε σχέση με άλλα – ένα μοτίβο που ιστορικά έχει συνδεθεί με ιδεολογίες φυλετικής υπεροχής.
Εκτός από θαυμαστές της ηθοποιού που προχώρησαν σε αρνητικά σχόλια, καλλιτέχνες όπως η Doja Cat και η Lizzo σατίρισαν τη διαφήμιση. Η American Eagle απάντησε με ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε: «Θα συνεχίσουμε να γιορτάζουμε το πώς ο καθένας φοράει τα AE jeans με αυτοπεποίθηση, με τον δικό του τρόπο. Τα υπέροχα jeans δείχνουν όμορφα σε όλους».
Λίγο αργότερα, αποκαλύφθηκε σύμφωνα με επίσημα εκλογικά μητρώα που επικαλείται το «BuzzFeed News», ότι η Σίντνεϊ Σουίνι είναι εγγεγραμμένη ψηφοφόρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Φλόριντα από τον Ιούνιο του 2024
Ένα ακόμη ζήτημα που απέφυγε να σχολιάσει στη συνέντευξή της ήταν η σχέση της με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Anyone But You», Γκλεν Πάουελ, μετά την έντονη χημεία τους κατά την περσινή περιοδεία προώθησης. «Θέλαμε όλα να είναι μια δραστηριότητα», είπε για τη συνεργασία τους, «και στη συνέχεια το κοινό και ο κόσμος ήταν αυτοί που δημιούργησαν όλα τα άλλα σενάρια».
Η Σουίνι, ωστόσο, μίλησε για τις αντιδράσεις που δέχτηκε αναφορικά με την απόφασή της να λανσάρει σαπούνι με νερό από την μπανιέρα της: «Ήταν κυρίως τα κορίτσια που σχολίαζαν γι’ αυτό, κάτι που βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Όλες λάτρευαν την ιδέα του νερού του μπάνιου του Τζέικομπ Ελόντι», είπε, αναφερόμενη στον συμπρωταγωνιστή της στο «Euphoria» και στη χαρακτηριστική σκηνή του Μπάρι Κέογκαν στο «Saltburn».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η Σουίνι, ωστόσο, μίλησε για τις αντιδράσεις που δέχτηκε αναφορικά με την απόφασή της να λανσάρει σαπούνι με νερό από την μπανιέρα της: «Ήταν κυρίως τα κορίτσια που σχολίαζαν γι’ αυτό, κάτι που βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Όλες λάτρευαν την ιδέα του νερού του μπάνιου του Τζέικομπ Ελόντι», είπε, αναφερόμενη στον συμπρωταγωνιστή της στο «Euphoria» και στη χαρακτηριστική σκηνή του Μπάρι Κέογκαν στο «Saltburn».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Ανάλυση: Πιθανή, αλλά όχι άμεση μια συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν - Γιατί οι Ρώσοι την θεωρούν «υποτιμητική», υπό ποιους όρους θα μπορούσε να γίνει
Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης - Σε εξέλιξη η ψυχιατρική εκτίμηση
Σάλος στην Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό για να σχηματίσουν άστρο του Δαυίδ - Δείτε βίντεο
Ανάλυση: Πιθανή, αλλά όχι άμεση μια συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν - Γιατί οι Ρώσοι την θεωρούν «υποτιμητική», υπό ποιους όρους θα μπορούσε να γίνει
Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης - Σε εξέλιξη η ψυχιατρική εκτίμηση
Σάλος στην Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό για να σχηματίσουν άστρο του Δαυίδ - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα