Η Ρία Ελληνίδου επισκέφτηκε το μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου - Δείτε βίντεο
Η Ρία Ελληνίδου επισκέφτηκε το μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου - Δείτε βίντεο
Πριν από λίγες ημέρες, η τραγουδίστρια και το μοντέλο είχαν πραγματοποιήσει κοινή εμφάνιση μαζί με τον γιο του στην Πεντέλη
Μια επίσκεψη στο μαγαζί που διατηρεί ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πραγματοποίησε η Ρία Ελληνίδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες και τις εικόνες που μετέφερε η εκπομπή «Το Πρωινό» την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια βρέθηκε μαζί με έναν φίλο της, την Τετάρτη, στο κατάστημα αισθητικής του μοντέλου στη Νέα Σμύρνη, όσο εκείνος στόλιζε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο εσωτερικό του μαγαζιού.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι η επίσκεψη της Ρίας Ελληνίδου ήταν σύντομη.
Δείτε το βίντεο
Πριν από λίγες ημέρες, η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πραγματοποίησαν μια κοινή εμφάνιση μαζί με τον γιο του, Πάρη και φίλους, σε μαγαζί της Πεντέλης.
Οι φωτογραφίες, που προβλήθηκαν τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno», τραβήχτηκαν το πρωί της Κυριακής και τους έδειχναν να περνούν στιγμές χαλάρωσης με φίλους του μοντέλου. Στις εικόνες, η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φαίνονται να συζητούν και να απολαμβάνουν τον καφέ τους.
Η δημοσιοποίηση αυτών των φωτογραφιών ήρθε λίγους μήνες μετά την αποστολή εξωδίκου από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου σε τηλεοπτικούς σταθμούς και ιστοσελίδες για δημοσιεύματα που αφορούσαν στην προσωπική του ζωή. Το μοντέλο είχε διαμαρτυρηθεί για φήμες που ήθελαν τον ίδιο σε σχέση με τη Ρία Ελληνίδου και είχε ζητήσει τη διαγραφή των σχετικών αναφορών.
Η αφορμή για το εξώδικο ήταν ένα άρθρο της ελληνικής έκδοσης της «Huffington Post», το οποίο, επικαλούμενο πηγή, ανέφερε τον Ιούνιο ότι οι δύο τους «έβγαιναν τότε, για λίγες εβδομάδες» και ότι «υπήρχε ενθουσιασμός και από τις δύο πλευρές». Το δημοσίευμα ανέφερε επίσης την κοινή τους παρουσία στην απονομή του χρυσού δίσκου της τραγουδίστριας.
Σύμφωνα με πληροφορίες και τις εικόνες που μετέφερε η εκπομπή «Το Πρωινό» την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια βρέθηκε μαζί με έναν φίλο της, την Τετάρτη, στο κατάστημα αισθητικής του μοντέλου στη Νέα Σμύρνη, όσο εκείνος στόλιζε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο εσωτερικό του μαγαζιού.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι η επίσκεψη της Ρίας Ελληνίδου ήταν σύντομη.
Δείτε το βίντεο
Πριν από λίγες ημέρες, η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πραγματοποίησαν μια κοινή εμφάνιση μαζί με τον γιο του, Πάρη και φίλους, σε μαγαζί της Πεντέλης.
Οι φωτογραφίες, που προβλήθηκαν τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno», τραβήχτηκαν το πρωί της Κυριακής και τους έδειχναν να περνούν στιγμές χαλάρωσης με φίλους του μοντέλου. Στις εικόνες, η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φαίνονται να συζητούν και να απολαμβάνουν τον καφέ τους.
Η δημοσιοποίηση αυτών των φωτογραφιών ήρθε λίγους μήνες μετά την αποστολή εξωδίκου από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου σε τηλεοπτικούς σταθμούς και ιστοσελίδες για δημοσιεύματα που αφορούσαν στην προσωπική του ζωή. Το μοντέλο είχε διαμαρτυρηθεί για φήμες που ήθελαν τον ίδιο σε σχέση με τη Ρία Ελληνίδου και είχε ζητήσει τη διαγραφή των σχετικών αναφορών.
Η αφορμή για το εξώδικο ήταν ένα άρθρο της ελληνικής έκδοσης της «Huffington Post», το οποίο, επικαλούμενο πηγή, ανέφερε τον Ιούνιο ότι οι δύο τους «έβγαιναν τότε, για λίγες εβδομάδες» και ότι «υπήρχε ενθουσιασμός και από τις δύο πλευρές». Το δημοσίευμα ανέφερε επίσης την κοινή τους παρουσία στην απονομή του χρυσού δίσκου της τραγουδίστριας.
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα