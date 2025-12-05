Συγκινήθηκε η Σάρα Πόλσον, διάβασε τα μηνύματα που της έστελνε η Νταϊάν Κίτον πριν πεθάνει
Συγκινήθηκε η Σάρα Πόλσον, διάβασε τα μηνύματα που της έστελνε η Νταϊάν Κίτον πριν πεθάνει
Ο κόσμος είναι άσχημος χωρίς εσένα, ανέφερε η ηθοποιός για την εκλιπούσα
Τα τελευταία μηνύματα που της έστειλε η Νταϊάν Κίτον πριν φύγει από τη ζωή, μοιράστηκε η Σάρα Πόλσον, με την ηθοποιό να μην κρύβει τη συγκίνησή της.
Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Women in Entertainment Gala» του «The Hollywood Reporter» στο Λος Άντζελες, η Πόλσον μίλησε για τα τελευταία μηνύματα που είχε λάβει από την Κίτον πριν από τον θάνατό της στις 11 Οκτωβρίου, σε ηλικία 79 ετών. Η ηθοποιός συγκίνησε τους παρευρισκομένους, διαβάζοντας φωνητικά μηνύματα και e-mail που είχε κρατήσει.
Η Σάρα Πόλσον εξήγησε ότι τα λόγια της εκλιπούσας ηθοποιού ήταν «πραγματικά ξεχωριστά» και πως «όλοι όσοι είχαν ποτέ λάβει μήνυμα από εκείνη, το κρατούσαν» για αυτόν τον λόγο. Η Πόλσον διάβασε αρχικά ένα ηχητικό που της είχε αφήσει Κίτον στον τηλεφωνητή. Όπως της είχε πει η Νταϊάν Κίτον: «Σάρα, μισώ το τηλέφωνό σου. Είναι πάντα γεμάτο και δεν μπορώ ποτέ να αφήσω μήνυμα. Βλάκα, ποια είναι η διεύθυνσή σου; Γύρνα σπίτι γρήγορα, ηλίθια. Νταϊάν».
Δείτε το βίντεο
Ένα άλλο μήνυμα της Κίτον ανέφερε: «Τι κάνεις; Θέλω να τα μάθω όλα. Πότε επιστρέφεις; Μου έστειλες πρόσφατα ένα e-mail, αλλά χάθηκε. Μην ρωτήσεις γιατί. Μην ρωτήσεις τι έκανα». Σε επόμενο μήνυμα, η Νταϊάν Κίτον έλεγε: «Κοίτα, θέλω να ξέρω ό,τι συμβαίνει με σένα, την καριέρα σου, τον έρωτά σου, το γ@@@μ@νο σπίτι σου. Πότε είσαι εδώ; Σ’ αγαπώ, είσαι ξεχωριστή. Κράτα με ενήμερη για τις εξελίξεις. Νταϊάν, μία από τις φίλες σου».
Η Πόλσον ολοκλήρωσε συγκινημένη την ομιλία της διαβάζοντας ένα e-mail που, όπως είπε, θα ήθελε να μπορούσε να στείλει στην Κίτον. «Αγαπητή, θέλω να σου πω ότι λυπάμαι που ο τηλεφωνητής μου ήταν πάντα γεμάτος. Θέλω να σου πω ότι λυπάμαι που δεν ήμουν διαθέσιμη κάθε φορά που με καλούσες. Θέλω να σου πω πόσο πιο άσχημος είναι ο κόσμος χωρίς εσένα μέσα σε αυτόν». Πρόσθεσε ότι θα ήθελε να της πει «όλα όσα συνέβησαν στη ζωή της μέσα στις 54 ημέρες από τότε που εκείνη "έφυγε"» και ότι «ο κόσμος "έχασε" το μυαλό του από τη θλίψη την ημέρα που πέθανε». Κατέληξε: «Συνεχίζω να είμαι μια ηλίθια, και ξέρω ότι αυτό θα σου έδινε κουράγιο. Αλλά πάνω απ’ όλα, θέλω απλώς να πω ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήσουν φίλη μου. Σάρα Πόλσον, ηθοποιός. Παρακαλώ τηλεφώνησε».
Η Πόλσον και η Κίτον είχαν γνωριστεί το 1999 στα γυρίσματα της ταινίας «The Other Sister». Η Σάρα Πόλσον είχε απαθανατιστεί δακρυσμένη έξω από το σπίτι της Κίτον μετά την ανακοίνωση του θανάτου της στις 11 Οκτωβρίου. Λίγες ημέρες αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην πρεμιέρα της σειράς «All’s Fair», η ηθοποιός χαρακτήρισε την Κίτον ως «ένα εντυπωσιακό πλάσμα» και δήλωσε ότι ήταν «η πιο τυχερή» που τη γνώρισε.
