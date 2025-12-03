Emily in Paris: Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της πέμπτης σεζόν

Στην προσπάθειά της να βρει την ισορροπία στη ζωή της, στρέφεται πιο έντονα στον γαλλικό τρόπο ζωής, μέχρι που ένα μυστικό απειλεί να ταράξει μία από τις πιο σημαντικές της σχέσεις. Μέσα από την ειλικρίνεια και την αυτογνωσία, η Έμιλι έρχεται πιο κοντά στους γύρω της και βρίσκει τη δύναμη να αγκαλιάσει νέες δυνατότητες.

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της πέμπτης σεζόν του « Emily in Paris ». Η δράση μεταφέρεται πλέον στην Ιταλία, με την ηρωίδα, την οποία υποδύεται η, να αναλαμβάνει τη διεύθυνση του νέου γραφείου της Agence Grateau στη Ρώμη.Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η Έμιλι θα κληθεί να αντιμετωπίσει νέες επαγγελματικές και ερωτικές προκλήσεις στη νέα της ζωή. Όμως, μια επαγγελματική ιδέα καταλήγει σε αποτυχία, προκαλώντας ρήγματα τόσο στην καριέρα της όσο και στις προσωπικές της σχέσεις.Το καστ συμπληρώνουν οι Φιλιπίν Λίροϊ-Μπολιέ, Άσλεϊ Παρκ, Λούκας Μπράβο, Σάμιουελ Άρνολντ, Μπρουνό Γκουερί, Γουίλιαμ Αμπαντί, Λουσιέν Λάβισκαουντ, Γιουτζένιο Φραντσεσκίν, Θάλια Μπεσόν, Πολ Φόρμαν, Αρνό Μπινάρ, Μίνι Ντράιβερ, Μπράιαν Γκρίνμπεργκ και Μισέλ Λαρόκ.Ο νέος κύκλος του «Emily in Paris» θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου.