«UTOPIA. Η ποιητική των συνόρων. Βερολίνο – Λευκωσία»: Η νέα ταινία της Βοβούλας Σκούρα κάνει αθηναϊκή πρεμιέρα στην Tαινιοθήκη της Ελλάδος

Ένα μοναδικό έργο για την Κύπρο και το Βερολίνο, την Αμμόχωστο, τη διχοτομημένη Λευκωσία, για τους διαχωρισμούς, τα σύνορα, την ανθρώπινη περιπλάνηση και τον εκτοπισμό, τις διαιρεμένες γαίες και τους τόπους εξορίας είναι η νέατης βραβευμένης σκηνοθέτιδαςμε τίτλο «» που θα προβληθεί σετην Παρασκευή, στις 20.00, στηνΤο σενάριο της ταινίας, η οποία είναι αφιερωμένη στην ελληνοκύπρια ποιήτρια Νίκη Μαραγκού , υπογράφει η Πολίνα Ταμπακάκη.Η Αρχή. Με ένα μονοπλάνο, εικόνες της Αμμοχώστου, την ώρα που ακούμε το κείμενο της Νίκης Μαραγκού από τον Πύρρο Θεοφανόπουλο, ενώ το βλέμμα της Νιόβης Χαραλάμπους περιγράφει την εγκαταλελειμμένη πόλη, συνθέτοντας εικόνες και μυστικούς συνειρμούς, που χαρτογραφούν τα σημάδια των ανθρώπων καθώς ταξιδεύουν ακολουθώντας διαδρομές της μνήμης τους.Οι λέξεις ρέουν σε διαιρεμένες γαίες και τόπους εξορίας, λαχταρώντας να ξεπεράσουν διαχωρισμούς και σύνορα. Η Νίκη στην Κύπρο, η Νίκη στο Βερολίνο.Μέσα από τις λεκτικές της διαδρομές στη διχοτομημένη Λευκωσία, διεκδικώντας την ελευθερία της δημιουργικότητας, η ποιήτρια Νίκη Μαραγκού αντανακλά τις ροές της μετανάστευσης, της ανθρώπινης περιπλάνησης και του εκτοπισμού, αλλά και τον ομφάλιο λώρο μεταξύ μνήμης και ταξιδιού.Η προβολή της ταινίας στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης παρουσία της δημιουργού, ενώ θα παρευρεθεί ο Σταύρος Αυγουστίδης, πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα.Μαζί, θα παρουσιαστεί και η παλαιότερητης Β. Σκούρα για την ποιήτρια Νίκη Μαραγκού με τίτλο Νίκη Μαραγκού: Επιφάνειες νερού (2012) που ουσιαστικά συνεχίζεται με το UTOPIA.Για την video-εγκατάσταση Νίκη Μαραγκού: Επιφάνειες νερού (2012) Λήψεις στην «Πράσινη Γραμμή». Ο λόγος των ποιημάτων της σε μια αναρχική απεικόνιση. Οι εικόνες από την Κύπρο απλώνονται ή εγκλωβίζονται, επαναλαμβάνονται ή όχι, σε ανοιχτή ή κλειστή μεταβαλλόμενη φόρμα, σε μεταβαλλόμενα χρώματα. Η Μεσόγειος ως γυναίκα.Η Βουβούλα Σκούρα προτείνει μια νέα διάσταση του πειραματικού σινεμά που κινείται ρευστά ανάμεσα στα εικαστικά και τις γραφιστικές τέχνες, διερευνώντας τα όρια της αφήγησης και της εικόνας. Το έργο της δεν ακολουθεί γραμμικές δομές, αλλά με στοχαστικό τρόπο επαναδιαπραγματεύεται ιδέες, συνομιλεί με το έργο σπουδαίων δημιουργών και μας υπενθυμίζει ότι οι πανανθρώπινες αξίες παραμένουν η βάση της ζωής.