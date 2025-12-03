Μαρία Κατσανδρή: Γεννήθηκα στο Σικάγο, δεν ξαναπήγα ποτέ εκεί, θα πάω πριν πεθάνω
Ο μπαμπάς μου με έκανε στα 60 του και επέστρεψε στην Ελλάδα ως συνταξιούχος, δήλωσε η ηθοποιός
Στα πρώτα χρόνια της ζωής της στο Σικάγο και την επιθυμία της να επιστρέψει στον τόπο όπου γεννήθηκε πριν φύγει από τη ζωή, αναφέρθηκε η Μαρία Κατσανδρή.
Η ηθοποιός μίλησε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «The 2Night Show» για τους γονείς της και συγκεκριμένα για τον πατέρα της, που εργάστηκε για χρόνια στην Αμερική και επέστρεψε στην Ελλάδα όταν συνταξιοδοτήθηκε.
Όπως ανέφερε η Μαρία Κατσανδρή, ο πατέρας της την απέκτησε σε ηλικία 60 ετών: «Γεννήθηκα στο Σικάγο, αλλά γύρισα πολύ μικρή. Θυμάμαι μυρωδιές και μουσική από το σνακ μπαρ του πατέρα μου. Δεν πήγα ποτέ ξανά εκεί, θα πάω πριν πεθάνω. Ενάμιση χρόνο μετά τη γέννησή μου, οι γονείς μου ήρθαν στην Αθήνα. Δυστυχώς, ήμουν μοναχοπαίδι. Ο μπαμπάς μου πήγε 15 χρονών στο Σικάγο, έκανε φοβερά πράγματα, τα κατάφερε. Ήταν άνθρωπος της δουλειάς. Ήρθε στην Ελλάδα ως συνταξιούχος, γιατί με έκανε στα 60 του».
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός θυμήθηκε τον πρώτο της έρωτα, τον οποίο και ακολούθησε στο Παρίσι, καθώς εκείνος σπούδαζε εκεί κινηματογράφο: «Πήγα στο Παρίσι γιατί ακολούθησα τον μεγάλο μου έρωτα, πήγε να σπουδάσει εκεί κινηματογράφο. Εκεί μου άνοιξε το κεφάλι σε εκατομμύρια κομματάκια, έκανα σεμινάρια για κινησιολογία για ηθοποιούς».
