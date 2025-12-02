Χάρης Ρώμας: Ο πρώτος άνθρωπος που με πίστεψε ήταν ο Μάνος Χατζιδάκις
Δείτε το βίντεο με όσα είπε ο ηθοποιό για τη γνωριμία του με τον αείμνηστο συνθέτη
Ο Μάνος Χατζιδάκις ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πίστεψε στο υποκριτικό ταλέντο και τις ικανότητες του Χάρη Ρώμα, όπως ανέφερε ο ίδιος.
Ο ηθοποιός περιέγραψε την εμπειρία του από οντισιόν για την «Πορνογραφία» του Μάνου Χατζιδάκι, όσο φοιτούσε ακόμα σε δραματική σχολή. Αν και θεωρούσε ότι οι πιθανότητες να εξασφαλίσει έναν ρόλο ήταν μηδαμινές, τελικά συμμετέχει στην παράσταση.
Ο Χάρης Ρώμας μίλησε στο Podcast Secret για την πίστη που έδειξε σε εκείνον ο Μάνος Χατζιδάκις, ενώ το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 2 Νοεμβρίου. «Ο πρώτος άνθρωπος που με πίστεψε ήταν ο Μάνος Χατζιδάκις. Ήμουν μαθητής στη σχολή, ήξερα ότι θα ακούσω τα εξ αμάξης και ότι θα με διώξει ο Λαζάνης από το Θέατρο Τέχνης, αλλά πήγα στην οντισιόν για την «Πορνογραφία» του μεγάλου Μάνου Χατζιδάκι και μέσα από όλο αυτό τον κόσμο με επέλεξε να παίξω έναν ρόλο, ο οποίος στην πορεία έγινε πολύ μεγάλος. Σπάνια άνθρωποι μπορούν να έχουν αυτού του είδους την αρσενική και θηλυκή υπόσταση μαζί με αυτό τον τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.
Στην ίδια συνέντευξη, ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις απώλειες αγαπημένων του προσώπων. Όπως είπε, τις βιώνει οδυνηρά, χωρίς όμως να χάνει το θάρρος του. «Τις απώλειες της ζωής μου τις βίωσα οδυνηρά, αλλά με θάρρος. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Τις βίωσα οδυνηρά, με θάρρος και πόνο μαζί. Δε μπορεί να γίνει διαφορετικά από το να οπλιστείς με θάρρος εφόσον θέλεις να συνεχίσεις να πορεύεσαι σε αυτό το υπέροχο πράγμα που λέγεται ζωή», μοιράστηκε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
