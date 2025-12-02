Poorstacy: Νεκρός σε ηλικία 26 ετών ο ράπερ

ο ράπερ Poorstacy , με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για πιθανή αυτοκτονία.

Ποιος ήταν ο Poorstacy

Πέθανε σε ηλικία 26 ετώνΤη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, ο ράπερ βρέθηκε νεκρός στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε τόσο από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας Παλμ Μπιτς όσο και από το Αστυνομικό Τμήμα της Μπόκα Ράτον, το οποίο ανέφερε ότι ο καλλιτέχνης πέθανε το πρωί του Σαββάτου ύστερα από ιατρικό επείγον περιστατικό.Ο Poorstacy ή αλλιώς Carlito Milfort είχε βάση το Παλμ Μπιτς και ήταν γνωστός για τον συνδυασμό πανκ ροκ, χέβι μέταλ, ποστ-πανκ και emo ραπ στα κομμάτια του. Το EP του «I Don't Care», που κυκλοφόρησε το 2019, τον ανέδειξε στο ευρύ κοινό, ενώ στη συνέχεια απέκτησε πιστό fanbase μέσα από το άλμπουμ «The Breakfast Club» το 2020 και το «Party at the Cemetery» το 2021. Στην πορεία του συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως οι Iann Dior και Travis Barker. Μαζί με τον Barker δούλεψαν σε τρία τραγούδια, με το πιο αναγνωρίσιμο να είναι το «Choose Life».Ανάμεσα στα σημαντικότερα επιτεύγματά του ήταν η συμμετοχή του στο soundtrack της ταινίας «Bill & Ted Face the Music», μια δουλειά που του χάρισε υποψηφιότητα για Grammy, δίπλα σε γνωστούς καλλιτέχνες της ροκ και της μέταλ, όπως οι Weezer, Lamb of God και Mastodon. Τον Ιούλιο κυκλοφόρησε το τραγούδι «Nothing Belongs to You», ενώ τον Οκτώβριο συνεργάστηκε με τον Paris Shadows για το κομμάτι «Last Time Around».Ο Poorstacy ξεκίνησε την καριέρα του με τη δισκογραφική Internet Money Records, ωστόσο η συνεργασία τους ολοκληρώθηκε το 2021 λόγω προσωπικών και δημιουργικών διαφορών. Έπειτα συνεργάστηκε με την 10k Projects, τη δισκογραφική του Elliot Grainge, και στη συνέχεια συνεργάστηκε με καλλιτέχνες διαφόρων ειδών, μεταξύ των οποίων και ο Oli Sykes των Bring Me the Horizon. Το 2023 ο 26χρονος είχε συλληφθεί για ένα βίαιο περιστατικό που αφορούσε μια γυναίκα και ένα παιδί. Είχε κατηγορηθεί για βιαιοπραγία και παραμέληση παιδιού, όμως η υπόθεση τελικά αποσύρθηκε.