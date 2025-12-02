Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε τον Γούντι Άλεν όταν κατηγορήθηκε από τη θετή κόρη του – «Πρέπει να υπερασπίζεσαι όσα πιστεύεις»



Γούντι Άλεν , όταν το 2019, η θετή του κόρη, Ντίλαν Φάροου, είχε ισχυριστεί ότι είχε κακοποιηθεί από τον σκηνοθέτη στην παιδική της ηλικία. Η ηθοποιός τόνισε ότι θεωρεί καθοριστικό «να έχεις ακεραιότητα και να υπερασπίζεσαι όσα πιστεύεις».

Ο σκηνοθέτης παραμένει αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στο Χόλιγουντ λόγω των παλαιών καταγγελιών της θετής του κόρης, Ντίλαν Φάροου, η οποία είχε υποστηρίξει σε επιστολή στη «New York Times» το 2014 ότι ο Άλεν την κακοποίησε όταν ήταν παιδί, κατά τη διάρκεια της σχέσης του με τη μητέρα της, Μία Φάροου. Ο

σκηνοθέτης

έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, οι οποίες είχαν δημοσιοποιηθεί αρχικά το 1992, όταν χώρισε από τη Φάροου. Σημειώνεται, ότι ο Γούντι Άλεν

δεν κατηγορήθηκε ποτέ επίσημα.

Σκάρλετ Γιόχανσον

Μετά την αναζωπύρωση των καταγγελιών της Ντίλαν Φάροου στο πλαίσιο του κινήματος #MeToo, αρκετές προσωπικότητες του θεάματος είχαν δηλώσει ότι δεν θα συνεργάζονταν ξανά με τον Άλεν. Ωστόσο, η Αντζέλικα Χιούστον, ο Άλαν Άλντα και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ έχουν διατηρήσει δημόσια τη στήριξή τους προς τον σκηνοθέτη.