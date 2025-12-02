Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε τον Γούντι Άλεν όταν κατηγορήθηκε από τη θετή κόρη του – «Πρέπει να υπερασπίζεσαι όσα πιστεύεις»
Η ηθοποιός είχε υποστηρίξει τον σκηνοθέτη, όταν η θετή του κόρη, Ντίλαν Φάροου είχε ισχυριστεί ότι είχε κακοποιηθεί από τον Άλεν όταν ήταν παιδί
Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει για την απόφασή της να στηρίξει τον Γούντι Άλεν, όταν το 2019, η θετή του κόρη, Ντίλαν Φάροου, είχε ισχυριστεί ότι είχε κακοποιηθεί από τον σκηνοθέτη στην παιδική της ηλικία. Η ηθοποιός τόνισε ότι θεωρεί καθοριστικό «να έχεις ακεραιότητα και να υπερασπίζεσαι όσα πιστεύεις».
Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στην «Telegraph», η Γιόχανσον αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δημόσια υποστήριξη που είχε εκφράσει προς τον Άλεν. Ο σκηνοθέτης παραμένει αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στο Χόλιγουντ λόγω των παλαιών καταγγελιών της θετής του κόρης, Ντίλαν Φάροου, η οποία είχε υποστηρίξει σε επιστολή στη «New York Times» το 2014 ότι ο Άλεν την κακοποίησε όταν ήταν παιδί, κατά τη διάρκεια της σχέσης του με τη μητέρα της, Μία Φάροου. Ο σκηνοθέτης έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, οι οποίες είχαν δημοσιοποιηθεί αρχικά το 1992, όταν χώρισε από τη Φάροου. Σημειώνεται, ότι ο Γούντι Άλεν δεν κατηγορήθηκε ποτέ επίσημα.
Η Σκάρλετ Γιόχανσον δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιη αν αντιμετώπισε συνέπειες επειδή είχε υποστηρίξει δημόσια τον Άλεν σε συνέντευξή της στο «The Hollywood Reporter» το 2019. Όπως είπε: «Νομίζω ότι είναι δύσκολο να ξέρεις. Δεν μπορείς ποτέ να γνωρίζεις ακριβώς ποιες συνέπειες μπορεί να υποστείς». Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι η μητέρα της την ενθάρρυνε πάντα «να είναι ο εαυτός της» και ότι είναι σημαντικό «να έχεις ακεραιότητα και να υπερασπίζεσαι όσα πιστεύεις».
Η Σκάρλετ Γιόχανσον συνεργάστηκε με τον Γούντι Άλεν σε τρεις ταινίες μεταξύ 2005 και 2008: «Match Point», «Scoop» και «Vicky Cristina Barcelona». Το 2019 δήλωνε στο «The Hollywood Reporter»: «Πώς νιώθω για τον Γούντι Άλεν; Τον αγαπώ. Τον πιστεύω και θα συνεργαζόμουν μαζί του οποιαδήποτε στιγμή». Μιλώντας τώρα στην «Telegraph», έξι χρόνια μετά τη δημόσια δήλωσή της, σημείωσε ότι οι άνθρωποι πρέπει επίσης να γνωρίζουν «πότε πρέπει να μιλήσουν». Όπως είπε: «Δεν εννοώ ότι πρέπει να σιωπάς. Εννοώ ότι μερικές φορές απλώς δεν είναι η στιγμή σου. Και αυτό είναι κάτι που έχω καταλάβει περισσότερο όσο ωρίμασα».
Σε εκείνη τη συνέντευξη του 2019, η Γιόχανσον είχε αναφέρει ότι η ίδια και ο Άλεν «έχουν κάνει πολλές συζητήσεις» σχετικά με τις κατηγορίες. «Έχω υπάρξει πολύ άμεση μαζί του, και εκείνος είναι πολύ άμεσος μαζί μου. Επιμένει στην αθωότητά του και τον πιστεύω», είχε δηλώσει.
Μετά την αναζωπύρωση των καταγγελιών της Ντίλαν Φάροου στο πλαίσιο του κινήματος #MeToo, αρκετές προσωπικότητες του θεάματος είχαν δηλώσει ότι δεν θα συνεργάζονταν ξανά με τον Άλεν. Ωστόσο, η Αντζέλικα Χιούστον, ο Άλαν Άλντα και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ έχουν διατηρήσει δημόσια τη στήριξή τους προς τον σκηνοθέτη.
Τον Φεβρουάριο του 2021, ο Άλεν και η σύζυγός του, Σουν-Γι Πρεβίν, είχαν εκδώσει ανακοίνωση επικρίνοντας τη σειρά ντοκιμαντέρ του HBO «Allen v. Farrow», στην οποία η Μία και η Ντίλαν Φάροου μιλούσαν για τις κατηγορίες τους. Τον Σεπτέμβριο του 2025, σε συνέντευξή του στη «Wall Street Journal», ο σκηνοθέτης είχε δηλώσει ότι «θα περίμενε οι άνθρωποι να έχουν περισσότερη λογική όταν διαβάζουν για την υπόθεση», αναφερόμενος σε όσους επιλέγουν να μην συνεργαστούν μαζί του εξαιτίας των καταγγελιών της Ντίλαν. Όπως είχε πει: «Αυτό που πάντα με εκπλήσσει είναι πόσο έτοιμοι και πρόθυμοι είναι οι άνθρωποι να ασπαστούν κάτι. Θα περίμενα κάποιος που διαβάζει τις λεπτομέρειες να σκεφτεί: “Αυτό μου φαίνεται κάπως αμφιλεγόμενο”».
Scarlett Johansson Says "It's Hard to Know" the Impact of Her Support for Woody Allen: "It's Important to Stand Up for What You Believe In" https://t.co/GFpO5xzeo1— The Hollywood Reporter (@THR) December 1, 2025
