Ευγενία Δημητροπούλου για την κόρη της: Γνωρίζει την ιστορία της, από την πρώτη στιγμή πρέπει να πεις στο παιδί για την υιοθεσία
Η καθημερινότητά μου με το παιδί έχει αλλάξει εντελώς, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός
Ενήμερη για την υιοθεσία της ήταν από την πρώτη στιγμή ήταν η κόρη της Ευγενίας Δημητροπούλου. Η ηθοποιός εξήγησε ότι εκείνη και ο σύζυγός της ήθελαν αμέσως να μοιραστούν την αλήθεια μαζί της και να της πουν πώς έγινε μέλος της οικογένειάς τους. Όπως είπε, ήταν πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις και τις απορίες της.
Μιλώντας για την υιοθετημένη κόρη της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Ευγενία Δημητροπούλου είπε αρχικά τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου: «Την Εύα τη βρήκαμε 11 μηνών και την πήραμε στα χέρια μας όταν ήταν 15 μηνών. Από την πρώτη φωτογραφία κατάλαβα ότι θα είναι η κόρη μου. Όταν ήρθε η φωτογραφία ο Στέλιος μου είπε “αυτή είναι”. Τότε δεν ξέραμε τίποτα βέβαια, γιατί και το παιδάκι έπρεπε να περάσει μια διαδικασία με εξετάσεις, αλλά εγώ το ήξερα από την πρώτη στιγμή».
«Από την πρώτη στιγμή πρέπει να πεις στο παιδί για την υιοθεσία, πάντα ανάλογα με τις απορίες και τις ερωτήσεις που έχει. Η κόρη μου γνωρίζει την ιστορία της. Η καθημερινότητά μου με το παιδί έχει αλλάξει εντελώς, γίνεται προτεραιότητα και εγώ θέλω να είναι προτεραιότητα. Φτιάχνω το πρόγραμμά μου με βάση την Εύα, περνάμε πολύ χρόνο μαζί», πρόσθεσε.
Παρομοίασε επίσης τη διαδικασία της υιοθεσίας με εκείνη της κύησης, λέγοντας: «Η περίοδος της υιοθεσίας, με έναν τρόπο θυμίζει λίγο αυτόν της κύησης, γιατί η διαδικασία που κάνεις πριν, δηλαδή μια αξιολόγηση με κοινωνικούς λειτουργούς που σε εξετάσουν, οπότε κάπως προετοιμάζεσαι για αυτό».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός τόνισε ότι κάθε γυναίκα ακολουθεί διαφορετικό δρόμο για να βιώσει τη μητρότητα: «Εγώ δεν βλέπω διαφορά με οποιαδήποτε άλλη μαμά γιατί η καθεμία έχει το δικό της δρόμο. Εμένα έτυχε να είναι αυτός ο δρόμος μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα κατάφερα με τον τρόπο που ήθελα».
