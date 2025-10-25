Ευγενία Δημητροπούλου για την υιοθετημένη κόρη της: Προσπαθώ να την προετοιμάσω σε όλα τα επίπεδα, δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα σαν κοινωνία
Θέλω να πιστεύω ότι η κοινωνία τα επόμενα χρόνια θα κάνει βήματα, σχολίασε η ηθοποιός

Γεωργία Κοτζιά
Στη σχέση με την υιοθετημένη κόρη της αναφέρθηκε η Ευγενία Δημητροπούλου, επισημαίνοντας πως προσπαθεί να τη θωρακίσει σε όλα τα επίπεδα, ενώ παραδέχτηκε ότι η κοινωνία δεν έχει προχωρήσει όσο θα έπρεπε.

Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Το’ Χουμε» για την εμπειρία της μητρότητας μέσω της υιοθεσίας της κόρης της από τη Σιέρα Λεόνε, εξηγώντας ότι προσπαθεί να τη μεγαλώσει με αρχές και επίγνωση της πραγματικότητας που τη περιβάλλει.

«Θέλω να πιστεύω ότι η κοινωνία και τα επόμενα χρόνια θα κάνει βήματα. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει τόσα πολλά. Πιστεύω πάρα πολύ στην προσωπική παιδεία και στην εκπαίδευση του καθενός. Προσπαθώ να προετοιμάσω τη μικρή σε όλα τα επίπεδα, όπως θα ήθελε και η ίδια, να είναι ένα πολύ καλό παιδί, να σέβεται και να έχει υπομονή», τόνισε.

Δείτε το βίντεο

Σε άλλο σημείο, η  Ευγενία Δημητροπούλου αναφέρθηκε στην οικογενειακή της ζωή και στη σχέση της με τον σύζυγό της, λέγοντας: «Και οι δύο βρεθήκαμε σε μια συγκυρία που θέλαμε τα ίδια πράγματα, είχαμε ωριμάσει και βάλαμε αυτό ως προτεραιότητά μας».

