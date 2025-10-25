Ευγενία Δημητροπούλου για την υιοθετημένη κόρη της: Προσπαθώ να την προετοιμάσω σε όλα τα επίπεδα, δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα σαν κοινωνία