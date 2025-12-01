Ιωάννα Τούνη: Δεν είμαι καθόλου καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες
Με βλέπω ολοένα και πιο βαλτωμένη με όλα όσα συμβαίνουν, το δικαστήριο που τόσο περίμενα πήγε πάλι μήνες μετά, έγραψε μεταξύ άλλων η Instagrammer
Την ψυχολογική της κατάσταση τους τελευταίους μήνες μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη με τους διαδικτυακούς της φίλους, εξηγώντας πως νιώθει καταβεβλημένη σωματικά και συναισθηματικά.
Λίγες ημέρες μετά τη διακοπή της πολύκροτης δίκης για την υπόθεση του revenge porn, η Instagrammer προχώρησε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου σε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μέσα από το γυμναστήριο.
Η Ιωάννα Τούνη σχολίασε ότι επέστρεψε στις προπονήσεις έπειτα από περίπου δυόμιση μήνες, εξηγώντας ότι προσπαθεί να ορθοποδήσει ψυχικά και σωματικά. Όπως έγραψε στο Instagram story που κοινοποίησε: «Η αλήθεια είναι πως δεν είμαι καθόλου καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες, απλά επειδή με βλέπω ολοένα και πιο βαλτωμένη με όλα όσα συμβαίνουν και επειδή το δικαστήριο που τόσο περίμενα πήγε πάλι μήνες μετά και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα τραβήξει, είπα να λάβω δράση και να προσπαθήσω να με βοηθήσω να νιώσω λίγο καλύτερα! Οπότε θα ξεκινήσω πάλι προπονήσεις και δραστηριότητες όσο μπορώ και περνάει από το χέρι μου».
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του revenge porn, έχοντας στο πλευρό της τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, καθώς και τη στενή της φίλη, Στέλλα Πάσσαρη, ενώ στην αίθουσα ήταν παρών και ο σύντροφός της. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και διεκόπη έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα. Η νέα ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης ορίστηκε για τις 23 Ιανουαρίου 2026. Μετά τη διακοπή, η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να αποχωρήσει από την πίσω έξοδο του δικαστικού μεγάρου, ώστε να αποφύγει τις κάμερες και τους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί.
Το πρωί του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος εμφανίστηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, αφήνοντας αιχμές για το κλίμα που επικρατεί στη διαδικασία, καθώς και για το γεγονός ότι ο ίδιος και η εντολέας του δέχονται απειλές.
