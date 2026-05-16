Eurovision 2026: Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ συνόδευσε με το βιολί του τους εκπροσώπους της Φινλανδίας στο τραγούδι τους
Ο Pete Parkkonen ερμήνευσε το φαβορί του διαγωνισμού, ενώ ο Αλεξάντερ Ρίμπακ και η Linda Lampenius έπαιζαν βιολί

Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ συνάντησε τους εκπροσώπους της Φινλανδίας στη Eurovision, λίγο πριν τον μεγάλο τελικό. Ο τραγουδιστής είχε χαρίσει στη Νορβηγία την πρώτη θέση το 2009 με το κομμάτι Fairytale. 

Εκείνος και η Linda Lampenius συνόδευσαν με τα βιολιά τους τον Pete Parkkonen ο οποίος ερμήνευσε το Liekinheitin, το κομμάτι που από την πρώτη στιγμή κέρδισε τον τίτλο του φαβορί. Η στιγμή της καλλιτεχνικής τους συνάντησης καταγράφηκε και το βίντεο δημοσιεύτηκε στα social media.

