Αγγελική Ηλιάδη: Ο Ακύλας θα βγει πρώτος στη Eurovision, έχει κάτι τελείως δικό του που τον κάνει να ξεχωρίζει
GALA
Αγγελική Ηλιάδη Ακύλας Eurovision Eurovision 2026

Αγγελική Ηλιάδη: Ο Ακύλας θα βγει πρώτος στη Eurovision, έχει κάτι τελείως δικό του που τον κάνει να ξεχωρίζει

Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη δική της άποψη για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας

Αγγελική Ηλιάδη: Ο Ακύλας θα βγει πρώτος στη Eurovision, έχει κάτι τελείως δικό του που τον κάνει να ξεχωρίζει
14 ΣΧΟΛΙΑ
Τη βεβαιότητά της ότι ο Ακύλας θα βρεθεί στην πρώτη θέση του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision εξέφρασε η Αγγελική Ηλιάδη. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας δεν μοιάζει με κανέναν άλλο καλλιτέχνη. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους, σύμφωνα με την ίδια, που ξεχωρίζει.

«Ο Ακύλας θα βγει πρώτος», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» το Σάββατο 16 Μαΐου για να συμπληρώσει με χιούμορ: «Αν δεν βγει θα τα γκρεμίσω όλα». Σχολιάζοντας την εικόνα του Ακύλα, πρόσθεσε στη συνέχεια: «Δεν μου θυμίζει κάτι ο Ακύλας. Έχει κάτι τελείως δικό του και μπράβο του και αυτό τον κάνει να ξεχωρίζει».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να βρισκόταν εκείνη κάποια στιγμή στη σκηνή της Eurovision, η Αγγελική Ηλιάδη δήλωσε αρνητική. Όπως είπε, είναι προτιμότερο να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα νέοι καλλιτέχνες. «Πότε καλέ τώρα;», απάντησε μετά από σχετική ερώτηση. «Ας πάνε τα νέα παιδιά», τόνισε.

Δείτε το βίντεο 

14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης