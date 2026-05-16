Η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Σεμπάστιαν Σταν εισβάλλουν στην Γκόθαμ Σίτυ, προστέθηκαν στο καστ του The Batman: Part II
Την προσθήκη των δύο ηθοποιών ανακοίνωσε ο σκηνοθέτης της πολυαναμενόμενης ταινίας, Ματ Ριβς

Η Γκόθαμ Σίτι υποδέχεται μερικά νέα πρόσωπα, καθώς η παραγωγή του The Batman: Part II βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη.

Μετά το ρεπορτάζ του Deadline ότι ο Σεμπάστιαν Σταν βρισκόταν σε συζητήσεις για να συμμετάσχει στο sequel ως Χάρβεϊ Ντεντ, γνωστός και ως Two-Face, και ότι η Σκάρλετ Γιόχανσον εξέταζε επίσης έναν ρόλο, ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ματ Ριβς επιβεβαίωσε τη συμμετοχή τους στα social media με GIF, ανακοινώνοντας παράλληλα και αρκετά νέα μέλη του καστ.

«Σε γκοθαμική διάθεση… Καλώς ήρθες», έγραψε ο Ριβς στην ανακοίνωση για τον Σταν. Ο Ριβς ανάρτησε επίσης ένα GIF της Γιόχανσον να κοιτάζει στον καθρέφτη αυτοκινήτου. «Επόμενη έξοδος, Γκόθαμ… Καλώς ήρθες», έγραψε. Συνεχίζοντας τις ανακοινώσεις, ο Ριβς μοιράστηκε GIFs του Μπράιαν Ταϊρί Χένρι, του Σεμπάστιαν Κοχ και του Τσαρλς Ντανς, των οποίων τη συμμετοχή είχε αναφέρει προηγουμένως το Deadline.

Οι νέες προσθήκες εντάσσονται στο καστ μαζί με τους ηθοποιούς που επιστρέφουν: τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως Μπρους Γουέιν/Batman, τον Άντι Σέρκις ως Άλφρεντ Πένιγουορθ, τον Τζέφρι Ράιτ ως Τζέιμς Γκόρντον και τον Κόλιν Φάρελ ως Οζ Κομπ/The Penguin.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ριβς αποκάλυψε ότι η παραγωγή του The Batman: Part II έχει ξεκινήσει, δίνοντας στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα γυρίσματα με το Batmobile να κινείται μέσα στο χιόνι.

Ο Γκαν είχε αποκαλύψει τον περασμένο Ιούλιο ότι το σενάριο του The Batman: Part II είχε ολοκληρωθεί, έπειτα από αρκετές καθυστερήσεις. Τον Αύγουστο, επιστολή προς τους μετόχους της Warner Bros. Discovery ανέφερε ότι τα γυρίσματα του sequel θα ξεκινούσαν την άνοιξη, ενόψει της προγραμματισμένης κινηματογραφικής κυκλοφορίας του στις 1 Οκτωβρίου 2027.

