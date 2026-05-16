Νίκος Οικονομόπουλος: Πιστεύω, το ομολογώ συνέχεια, είτε αρέσει στον κόσμο είτε όχι
Πριν από εμένα δεν θυμάμαι κάποιους που να μιλούσαν ανοιχτά για την πίστη τους, ανέφερε μεταξύ άλλων ο τραγουδιστής
Στο ζήτημα της πίστης του στον Θεό επανήλθε ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ο τραγουδιστής διευκρίνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ραδιόφωνο πως ο λόγος που μιλάει δημόσια για αυτό θέμα είναι επειδή αποτελεί κομμάτι της ζωής του και όχι γιατί θέλει να επιβάλει κάτι σε κάποιον. Παράλληλα, τόνισε πως θα συνέχιζε να εκφράζεται δημόσια ακόμη κι αν αυτό είχε κόστος στην εικόνα του.
Καλεσμένος σε εκπομπή στον Sfera Κύπρου, ο Νίκος Οικονομόπουλος εξήγησε πως για εκείνον είναι απολύτως φυσιολογικό να μιλάει δημόσια για την πίστη του. «Όταν με ρωτάνε για την πίστη μου, είναι σαν να σε ρωτάνε εσένα για τη δουλειά σου. Δεν θα απαντήσεις για τη δουλειά σου; Εμένα με ρωτάνε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο μετά δημοσιοποιείται πάρα πολύ, και ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Απλά, όταν μιλάς για την πίστη σου θα πεις αυτό που πιστεύεις. Αρέσει, δεν αρέσει σε κάποιον. Δεν προσβάλλω κανέναν ποτέ, δεν είπα σε κάποιον ποτέ ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος κι ότι αυτό που κάνω εγώ είναι το σωστό», είπε αρχικά με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το Σάββατο 16 Μαΐου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».
Ομολογώντας την πίστη του, ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι θα το έκανε ακόμα και αν υπήρχε περίπτωση να επηρεαστεί αρνητικά η δημόσια εικόνα του. «Πιστεύω, το ομολογώ συνέχεια, μου αρέσει, είτε αρέσει όμως στον κόσμο, είτε δεν αρέσει και στον κόσμο, ακόμα που με ακούει το λέω, δεν απευθύνομαι μόνο σε κάποιους που ίσως θεωρήσετε, ότι θα μου κάνει καλό στην εικόνα μου, και στη δουλειά μου. Και αν δεν μου κάνε; Γιατί πριν από εμένα δεν θυμάμαι κάποιους να μιλούσαν ανοιχτά για την πίστη τους. Εγώ το έκανα. Πού είναι το κακό;», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Το γεγονός ότι πιστεύει, επισήμανε ο Νίκος Οικονομόπουλος, δεν σημαίνει ότι δεν κάνει λάθη. Συγκεκριμένα, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ανέφερε: «Δεν θα κάνω και κάποιους να είναι εναντίον μου; Να είναι. Αν μου έλεγες αύριο το πρωί, Νίκο αν μιλήσεις για την πίστη σου, σου το λέω υπογεγραμμένα θα χάσεις το 80% της απήχησης που έχεις στον κόσμο, θα σου έλεγα, θα το πω όχι μία φορά, θα το πω… δέκα συνεχόμενες. Α! Και πολλές φορές λέω, ότι, το λέω αυτό για να ναι, ότι είναι καλός άνθρωπος κι αν κάνεις μετά μια βλακεία παραέξω, ''Α! αυτός είναι ο καλός ο χριστιανός;''. Και ποιος σας είπε ότι εγώ δεν κάνω βλακείες και χαζομάρες; Κάθε μέρα κάνω… Λάθη; Πιο πολλά από σένα!».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
