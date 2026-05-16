Survivor: Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Μάνος Μαλλιαρός – «Ο Σταύρος είναι καλά, δεν αισθάνομαι ήρωας»
Ο Μάνος Μαλλιαρός επέστρεψε το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Μαΐου από τον Άγιο Δομίνικο, λίγες ημέρες μετά το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου εκτός αγωνιστικού χώρου στο Survivor, και προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.
Ο πρώην παίκτης του Survivor εμφανίστηκε εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, υπογραμμίζοντας ότι το ενδιαφέρον όλων παραμένει στραμμένο στην κατάσταση της υγείας του 22χρονου συμπαίκτη του.
«Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο για τα μηνύματά του. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που έχει συμβεί. Ο Σταύρος είναι το μόνο πράγμα που μας νοιάζει αυτή τη στιγμή κι εμένα και την παραγωγή», δήλωσε αρχικά ο Μάνος Μαλλιαρός.
Στη συνέχεια, ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία τόσο με τον Σταύρο Φλώρο όσο και με την οικογένειά του, επισημαίνοντας πως η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. «Είμαστε διαρκώς σε επικοινωνία, ο Σταύρος είναι καλά, σε καλό νοσοκομείο. Θα έρθει σύντομα. Η διάθεσή του είναι καλή», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν αισθάνεται «ήρωας», μετά από δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει συμβάλει καθοριστικά στη διάσωση του συμπαίκτη του, ο Μάνος Μαλλιαρός αντέδρασε αμήχανα και απάντησε λιτά: «Όχι, καλά είμαι», αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω έκταση στο ζήτημα.
